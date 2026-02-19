sports betsson
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν (pic)
Europa League 19 Φεβρουαρίου 2026, 20:57

Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν (pic)

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την εντεκάδα των «πράσινων».

Σε σχέση με το ματς με την ΑΕΛ Novibet ο Ισπανός τεχνικός προχωρά σε έξι αλλαγές καθώς στο αρχικό σχήμα παραμένουν μόνο οι Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ταμπόρδα και Μπακασέτας.

Έτσι λοιπόν ο Λαφόν θα είναι στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα οι Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά. Στα δύο άκρα θα είναι οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ενώ Σάντσες και Μπακασέτας θα βρίσκονται στον άξονα. Ο Τεττέι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του οι Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς, Τεττέι.

Δείτε την εντεκάδα:

Στον πάγκο: Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Ερνάντες, Σιώπης, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Τζούρισιτς και Σφιντέρσκι.

World
Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Ανεπτυγμένες χώρες: Βροχή οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

Stream sports
LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη
Europa League 19.02.26

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη

LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Στουτγκάρδη για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Europa League 19.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα
Europa League 19.02.26

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα

Κακός ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ στο παιχνίδι με την Θέλτα, όμως γνώρισε την ήττα. Όπως φάνηκε ήταν επηρεασμένος από τις απουσίες. Μείωσε και έχει κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Σύνταξη
LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Europa League 19.02.26

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.02.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα
Europa League 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»
Europa League 18.02.26

Τεττέη: «Με την Πλζεν θα δείξουμε κάτι διαφορετικό – Έχουμε βασιστεί στο πλάνο του προπονητή»

Ο Ανδρέας Τεττέη εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Πλζεν και εμφανίστηκε σίγουρος πως οι πράσινοι θα δείξουν κάτι διαφορετικό στην αναμέτρηση.

Σύνταξη
Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου
Στο ίδιο έργο θεατές 19.02.26

Συναγερμός στην αεροναυτιλία – Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά τη νέα βλάβη, «καμπανάκι» εν όψει θερινής περιόδου

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν οριστικές λύσεις προτού ένα αντίστοιχο πρόβλημα «σκάσει» εν μέσω τουριστικής αιχμής και προκαλέσει ανεπανόρθωτο χάος στον ελληνικό εναέριο χώρο

Σύνταξη
Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών
Νέα δεδομένα 19.02.26

Αποκάλυψη Νικ. Κακλαμάνη για Καισαριανή – Υπάρχει πληροφορία για ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

Οι αριθμοί του τελικού Κυπέλλου μπάσκετ – Για 13η φορά αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στον τελικό του Allwyn Final 8 (21/2, 20:00) του Κυπέλλου Ελλάδας. Διαβάστε τα στατιστικά της αναμέτρησης των «αιωνίων» αντιπάλων

Σύνταξη
Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ
Κόσμος 19.02.26

Σύγκρουση Μελόνι – Μακρόν, με αφορμή τη δολοφονία του Γάλλου ακροδεξιού Κεντέν Ντεράνκ

Την οργή του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσαν οι δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι περί «αριστερού εξτρεμισμού» που έχει διαδοθεί σε σειρά χωρών, αποτελεί πληγή για όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα
Κόσμος 19.02.26

Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα

Ο νεαρός, γνωστός με το ψευδώνυμο Mikazz στην Πορτογαλία, ζούσε μια παράλληλη ζωή στο διαδίκτυο, όπου ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας που διέπραττε και επιδείκνυε πράξεις ακραίας βίας

Σύνταξη
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
«Όχι ταμπέλες» 19.02.26

Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;
Ερωτήματα 19.02.26

Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Ενώ η βρετανική κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ένα νέο μυστήριο καλύπτει την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα
Europa League 19.02.26

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2: Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν και γλίτωσαν τα χειρότερα

Κακός ο ΠΑΟΚ ξύπνησε μετά το 60’ στο παιχνίδι με την Θέλτα, όμως γνώρισε την ήττα. Όπως φάνηκε ήταν επηρεασμένος από τις απουσίες. Μείωσε και έχει κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία.

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου
Ελλάδα 19.02.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα για τις δεξαμενές προπανίου- «Δεν γνώριζα» λέει ο ιδιοκτήτης και «δείχνει» Παπαστεργίου

Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα ότι δεν γνώριζε για το πρόβλημα που υπήρχαν με τις δεξαμενές προπανίου καταρρίπτονται από τα νέα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Ρωσία: Στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία
Νέες εκτιμήσεις 19.02.26

Η Ρωσία στρατολόγησε 1.000 Κενυάτες για να πολεμήσουν για λογαριασμό της στην Ουκρανία

Οι στρατολόγοι στόχευαν πρώην στρατιώτες και αστυνομικούς, καθώς και ανέργους, με τις υποσχέσεις ότι θα κέρδιζαν περίπου 350.000 σελίνια Κένυας - Τι λέει η Ρωσία

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Αγορά Παγκρατίου 19.02.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε τη βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% καταγράφει μείωση τζίρου, ενώ στο 40% η πτώση ξεπερνά το 20%

Σύνταξη
