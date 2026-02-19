Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν (pic)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την εντεκάδα των «πράσινων».

Σε σχέση με το ματς με την ΑΕΛ Novibet ο Ισπανός τεχνικός προχωρά σε έξι αλλαγές καθώς στο αρχικό σχήμα παραμένουν μόνο οι Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ταμπόρδα και Μπακασέτας.

Έτσι λοιπόν ο Λαφόν θα είναι στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα οι Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά. Στα δύο άκρα θα είναι οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ενώ Σάντσες και Μπακασέτας θα βρίσκονται στον άξονα. Ο Τεττέι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του οι Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς, Τεττέι.

Δείτε την εντεκάδα:

Στον πάγκο: Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Ερνάντες, Σιώπης, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Τζούρισιτς και Σφιντέρσκι.