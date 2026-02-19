newspaper
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Αυτοδιοίκηση 19 Φεβρουαρίου 2026, 11:00

Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές δημοτών και δημοτισσών δήμου Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, όπως ανακοίνωσε η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος.

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση, ενώ όπως τονίζεται, παρότι το απαιτούμενο 10% των εγγεγραμμένων εκλογέων έχει συμπληρωθεί, η συλλογή υπογραφώ θα συνεχιστεί έως το τέλος του μήνα, ώστε το αίτημα να κατατεθεί στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

«Σύμφωνα με τον νόμο, μετά την κατάθεση των υπογραφών, η διοίκηση του δήμου έχει έναν μήνα για να ελέγξει το έγκυρο των υπογραφών και το νόμιμο του αιτήματος και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την προκήρυξη δημοψηφίσματος με το προτεινόμενο ερώτημα. Ο νόμος είναι ρητός: Στον βαθμό που το ερώτημα είναι σαφές, μη μεροληπτικό, δεν αφορά απαγορευμένα θέματα και απαντάται με ένα «ναι» ή «όχι», η προκήρυξη πρέπει να προχωρήσει. Στη συνέχεια, το δημοψήφισμα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα από την απόφαση – δηλαδή περίπου σε δύο μήνες από την κατάθεση, μετά από ευρύ/ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, τον οποίο υποχρεούται, από τον νόμο, να οργανώσει και να προαγάγει το δημοτικό συμβούλιο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος ανακοινώνει ότι, μετά και τους τελευταίους ελέγχους, το αίτημα για τη διενέργεια δημοψηφίσματος έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 23.000 μοναδικές και έγκυρες υπογραφές δημοτών και δημοτισσών Θεσσαλονίκης.

Όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρωτόγνωρο εγχείρημα, στις 7 Απριλίου 2025, ο στόχος έμοιαζε απλησίαστος. Χάρη όμως στην ενεργή συμμετοχή εκατοντάδων μελών και εθελοντών/τριών της πρωτοβουλίας, αλλά κυρίως χάρη στην επιμονή και στη διάθεση των Θεσσαλονικιών να βγουν στο προσκήνιο και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας.

Παρόλα αυτά συνεχίζουμε! Το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ δεν αφορά μόνο το μέλλον του εκθεσιακού κέντρου της πόλης ή την ανάγκη για ένα πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο. Αφορά ένα σημείο τομής στη συμμετοχή, στη δημοκρατία και στην αυτοδιοίκηση. Για αυτό ακριβώς, θέλουμε να δώσουμε μία ακόμα ευκαιρία σε ακόμα περισσότερες δημότισσες και δημότες να συμμετέχουν στην ιστορική αυτή κίνηση.

Παρότι το απαιτούμενο 10% των εγγεγραμμένων εκλογέων έχει συμπληρωθεί, θα συνεχίσουμε τη συλλογή υπογραφών, πάντα από δημότες και δημότισσες Θεσσαλονίκης, έως το τέλος του μήνα, ώστε το αίτημα να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Με δεδομένη πλέον την επιτυχία, οι 23.000 μπορούμε να γίνουμε πολύ περισσότεροι και περισσότερες, ώστε να ενισχύσουμε το αίτημα απέναντι σε πιθανά εμπόδια τα οποία ενδέχεται να επιχειρήσουν όσοι αρνούνται το δικαίωμα των πολιτών στη συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον νόμο, μετά την κατάθεση των υπογραφών, η διοίκηση του δήμου έχει έναν μήνα για να ελέγξει το έγκυρο των υπογραφών και το νόμιμο του αιτήματος και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την προκήρυξη δημοψηφίσματος με το προτεινόμενο ερώτημα. Ο νόμος είναι ρητός: Στον βαθμό που το ερώτημα είναι σαφές, μη μεροληπτικό, δεν αφορά απαγορευμένα θέματα και απαντάται με ένα «ναι» ή «όχι», η προκήρυξη πρέπει να προχωρήσει. Στη συνέχεια, το δημοψήφισμα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα από την απόφαση – δηλαδή περίπου σε δύο μήνες από την κατάθεση, μετά από ευρύ/ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, τον οποίο υποχρεούται, από τον νόμο, να οργανώσει και να προαγάγει το δημοτικό συμβούλιο.

Ως τώρα, η διοίκηση του Δήμου έχει δεσμευτεί δημόσια ότι θα πράξει όσα ο νόμος ορίζει. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπαναχωρήσει εφευρίσκοντας νομικά κωλύματα ή επιχειρώντας να αλλοιώσει το αίτημα των πολιτών αλλάζοντας το προτεινόμενο ερώτημα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από τη συλλογή υπογραφών, η πρόταση για δημοψήφισμα κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, όποια κι αν ήταν η διατύπωση του ερωτήματος.

Για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα, πρέπει να συμμετάσχει τουλάχιστον το 40% των εκλογέων. Σε κάθε περίπτωση, το δημοψήφισμα θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, καθώς αφορά ζήτημα που δεν εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Δήμου. Πιστεύουμε όμως ότι ούτε η τοπική ούτε η κεντρική εξουσία θα μπορούν να αψηφήσουν την εκφρασμένη θέληση των δημοτών/ισσών. Έτσι μπορεί να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε μια διαμάχη που κρατά τουλάχιστον 12 χρόνια, από τότε που εγκαταλείφθηκε το συμφωνημένο πλάνο για νέα ΔΕΘ στη Σίνδο και μητροπολιτικό πάρκο στο κέντρο.

Εμείς δηλώνουμε από τώρα ότι θα σεβαστούμε όποιο αποτέλεσμα προκύψει και θα δώσουμε πρώτα και κύρια τη μάχη για τη συμμετοχή. Το ίδιο οφείλουν να κάνουν και οι άλλες πλευρές, με πρώτη τη διοίκηση του Δήμου αλλά και οι συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών που στήριξαν το αίτημα για δημοψήφισμα. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι οι συμπολίτες μας θα συμμετάσχουν μαζικά, στη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να καθορίσουν τις εξελίξεις σε ένα θέμα που αφορά άμεσα τις ζωές μας.

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, ήδη κερδήθηκαν δύο πράγματα:

Πρώτον, έγινε σαφές ότι το Υπερταμείο, ως σημερινός ιδιοκτήτης της ΔΕΘ, δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην της πόλης. Κάτω από την απειλή του δημοψηφίσματος, ήδη έκανε πίσω από το αρχικό πλάνο με τα πέντε τερατώδη κτίρια, το ξενοδοχείο και το εμπορικό κέντρο. Επόμενοι στόχοι είναι να αποσυρθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που επέτρεπε αυτές τις χρήσεις και να επιστραφεί η ιδιοκτησία της ΔΕΘ και του χώρου της, από αυτόν τον μηχανισμό καταλήστευσης της δημόσιας περιουσίας, στην πόλη και στους κατοίκους της.

Δεύτερον, τη στιγμή που η κυβέρνηση μέσω του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ετοιμάζεται να ψηφίσει στη Βουλή, απειλεί να καταργήσει ουσιαστικά τα δημοτικά δημοψηφίσματα αφαιρώντας από τους πολίτες το δικαίωμα να τα αιτούνται, το δημοψήφισμα της Θεσσαλονίκης δίνει ένα θετικό παράδειγμα για όσους υπερασπίζονται τη δημοκρατία, τη συμμετοχή και την αυτοδιοίκηση.

Σας καλούμε να συνεχίσουμε μαζί ως το τέλος. Υπογράψτε και διαδώστε την πλατφόρμα συλλογής υπογραφών: parkodeth.gr».

