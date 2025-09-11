Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Την «πάγια θέση του ΚΚΕ για αναγκαιότητα ύπαρξης μητροπολιτικού πάρκου, με πολλαπλές πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες για τον λαό της Θεσσαλονίκης, τους εργαζόμενους και τους νέους» στον χώρο της ΔΕΘ, διατύπωσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συνάντησή του με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ, καθώς και με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων.

«Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, όπως πάντα, καταρχάς με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ και σε συνέχεια με το σωματείο των εργαζόμενων της ΔΕΘ, στα πλαίσια της επίσκεψής μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επισημάναμε, αφού ενημερωθήκαμε, τις ανησυχίες μας για τα νέα πρότζεκτ και τα νέα σχέδια που αφορούν τη ΔΕΘ και τον χώρο τον συγκεκριμένο εδώ», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.

Και προσέθεσε πως επισημάνθηκε στις συναντήσεις η «πάγια θέση του ΚΚΕ για αναγκαιότητα ύπαρξης μητροπολιτικού πάρκου με πολλές, πολλαπλές πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες για τον λαό της Θεσσαλονίκης, τους εργαζόμενους, τους νέους με αρκετό πράσινο στο κέντρο της πόλης και βεβαίως με διεύρυνση αυτού του χώρου και όμορους χώρους που είναι διαθέσιμοι, όπως, για παράδειγμα, είναι το Γ’ Σώμα Στρατού που μπορεί να μεταφερθεί αλλού, το ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο που δεν χρειάζεται να είναι μέσα στον ιστό και στο κέντρο της πόλης και μια σειρά τέτοια ζητήματα και θέσεις» που έχει σταθερά ο Περισσός.

«Να μην έρθει μια διορισμένη δοτή διοίκηση απ’ το υπερταμείο ή αλλού»

Ταυτόχρονα, σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας, «επισημάναμε την αναγκαιότητα, όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, να ενισχυθούν κυρίως οι μικροί επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι το κύριο ζητούμενο εδώ, και όχι αυτό που είναι στρατηγική και επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης σήμερα και με τις νέες προτάσεις της».

«Φοβόμαστε για ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου, κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, διεθνικών και πολυεθνικών μονοπωλίων και ομίλων», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «σε αυτή την κατεύθυνση βεβαίως, στηρίζουμε και την πρόταση των εργαζόμενων να εκφράζονται στο διοικητικό συμβούλιο οι παραγωγικοί φορείς, κυρίως οι μαζικοί λαϊκοί φορείς της Θεσσαλονίκης και να έχουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτό και όχι βέβαια», όπως είπε χαρακτηριστικά, «να έρθει μια διορισμένη δοτή διοίκηση απ’ το υπερταμείο ή απ’ οπουδήποτε αλλού, η οποία θα υπηρετεί συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιδιώξεις κυβερνητικές της σημερινής ή όποιας αστικής κυβέρνησης αύριο».

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τους Αναστάσιο Τζήκα, πρόεδρο του ΔΣ και Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ, καθώς και με τους Παναγιώτη Χατζηιωάννου, πρόεδρο, Κουρκουρίδη Δημήτρη, αντιπρόεδρο και Κατερίνα Τραπτσιώνη, ταμία, από το Σωματείου Εργαζομένων.

Εκ μέρους του ΚΚΕ, στις συναντήσεις συμμετείχαν ακόμα η Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του κόμματος Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, καθώς και οι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στον Δήμο και την Περιφέρεια Βασίλης Τομπουλίδης και Σωτήρης Αβραμόπουλος.