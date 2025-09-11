Κουτσούμπας: Καλούμε σε μια μεγάλη κοινωνικοπολιτική συμμαχία, εργατικών λαϊκών δυνάμεων

Για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, την πολιτική κατάσταση στη χώρα, αλλά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική μίλησε μεταξύ άλλων ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο OT FORUM.

Οπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, μιλώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη, «έχει υποφέρει πάρα πολλά ο λαός μας, την τελευταία εικοσαετία. Μνημόνια, οικονομικές κρίσεις, πολέμους, πολεμικές εμπλοκές, συρρίκνωση εισοδήματος, καταστροφές – φυσικές, πολιτικές, θανάτους, δολοφονίες, εγκλήματα. Όλα αυτά μαζί με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά που είναι σύμφυτα αυτού του συστήματος του κράτους αυτού και των τελευταίων κυβερνήσεων, κυρίως του κυρίου Μητσοτάκη».

<br />

«Είναι πάρα πολύ οργισμένος ο κόσμος. Δικαιολογημένα. Μόνο που ξέρετε αυτή η αγανάκτηση, αυτή η οργή πρέπει να διοχετευτεί», πρόσθεσε, εξηγώντας πως το ΚΚΕ προτρέπει τον λαό «α αξιοποιήσει αυτή την τεράστια πείρα που έχει όλα αυτά τα χρόνια».

Σχολιάζοντας τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες είπε χαρακτηριστικά: «Πολύ κακό για το τίποτα». Όπως εξήγησε, «όταν έχεις υπερπλεόνασμα -ο στόχος ήταν για 3,5 δισ. και έχει εκτιναχτεί στα 8 δισ. ευρώ και θα ανέβει μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτά όλα τα πήρε από την αφαίμαξη του ελληνικού λαού. Από τους έμμεσους φόρους -οι πιο ταξικοί φόροι, γιατί βάζει τον άνεργο να πληρώνει το ίδιο με αυτόν που δεν ξέρει τι έχει- και βέβαια τα μέτρα που πάρθηκαν δεν παίρνονται στην ουσία. Έπρεπε να υπάρξει κατάργηση των έμμεσων φόρων, ούτε μείωση δεν υπήρξε. Η ακρίβεια έχει εκτιναχτεί».

Συμμαχίες

Κληθείς να σχολιάσει πώς βλέπει το ΚΚΕ την ανάγκη για συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων για την οποία κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο γ.γ. του κόμματος επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Το πρόβλημα είναι αν θα ήταν μια κοινωνική, πολιτική συμμαχία δυνάμεων που θα είχε πραγματικά κοινωνικό πρόσημο που δεν θα εκφραζόταν μόνο στα λόγια, αλλά στην πράξη με μια συνεκτική πρόταση διακυβέρνησης εξουσίας, που θα έλυνε προβλήματα υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων που θα έβαζε επί τάπητος ζητήματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα με το διευθυντήριο των Βρυξελλών με την Κομισιόν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που θα έβαζε επί τάπητος μέτρα που έχουν παρθεί μέχρι σήμερα. Θα καταργούσε δηλαδή τους αντιλαϊκούς νόμους που είναι σε πλήρη ισχύ όλοι οι μνημονιακοί νόμοι – και όχι μόνο αυτό, αλλά συνεχώς εξελίσσονται με νέους τέτοιους αντίστοιχους;».

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι η έννοια των προοδευτικών δυνάμεων, «έχει πάρα πολύ ταλαιπωρηθεί», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Τι θεωρώ ότι είναι πρόοδος; Ας πούμε, δεν θεωρώ ότι είναι πρόοδος η πρόταση του κυρίου Τσίπρα ή η πρόταση άλλων κομμάτων ή στελεχών της αντιπολίτευσης, το να σου λέει ας πούμε ότι θα αναστηλώσω τους σάπιους θεσμούς αυτού του κράτους, του καπιταλιστικού κράτους, του αστικού κράτους, με όλη αυτή τη διαφθορά με κάποια που κινούνται πάλι στην ίδια γραμμή που λέει και ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, που λέει και το ΠΑΣΟΚ, που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ ο υπόλοιπος και λοιπά, δεν είναι προοδευτική πρόταση. Το να σου λέει ότι θα ενισχύσω και θα έχω συνομιλητές προνομιακούς και τους έχει ήδη, τους βιομήχανους ή εφοπλιστές ή μεγαλοεπιδότες ή άλλους; Ε, δεν είναι πρόοδος. Δεν είναι πρόοδος το να λέω ότι θα ενισχύσω την πολεμική βιομηχανία για να μπορέσω να επιλύσω ζητήματα των δήθεν συμμαχιών μου, ενισχύοντας τον Ζελένσκι ή τον Νετανιάχου στο Ισραήλ. Γιατί αυτό είναι και δεν αρθρώνει κουβέντα για το δράμα που ζει ο παλαιστινιακός λαός και τα παιδιά στη Γάζα. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Αυτό είναι αντίδραση».

Για το 13ωρο

Ερωτηθείς για το νομοσχέδιο που νομιμοποιεί τις 13 ώρες εργασίας σε έναν εργοδότη, ο γ.γ. του ΚΚΕ σχολίασε: «Είναι καθαρό πλέον ότι η κυβέρνηση ψεύδεται ασυστόλως. Η κα Κεραμέως έχει φέρει τη νομιμοποίηση των 13 ωρών δουλειάς» και πρόσθεσε πως «πάμε 150 χρόνια πίσω. Δυο χρόνια πριν ο Γεωργιάδης το έκανε σε 2 εργοδότες, σήμερα το κάνουν σε έναν και μάλιστα λένε ότι το ζήτησαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι».

«Είναι δυνατόν να μιλάμε για 13 ώρες τον 21ο αιώνα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί όλα τα επιστημονικά επιτεύγματα, που έπρεπε να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, που είναι ρεαλιστικό; Αυτό δεν είναι γενική και αφηρημένη πρόταση. Το 35ωρο, 5νθήμερο είναι ρεαλιστικό. Να υπάρχουν πραγματικοί μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να πάρουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς για να μην θρηνούμε εργαζόμενους», τόνισε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε πως συνέβαλε στην απαξίωση της κυβέρνησης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν και αυτή μια θρυαλλίδα που δημιούργησε μεγαλύτερη όξυνση. Υπάρχει συνέχεια στην εξεταστική, αλλά βέβαια και εκεί έχει την πλειοψηφία η ΝΔ. Λύνει και δένει, αλλά το ΚΚΕ θα παλέψει με τους εκπροσώπους τους εκεί μέσα. Επιμένουμε ότι ήταν άκυρη η προηγούμενη ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή».

«Δεν είμαι αισιόδοξος ότι η κυβέρνηση θα το δεχτεί, γιατί θέλει να συγκαλύψει όλα τα λαμόγια που έφαγαν τόσα λεφτά από τον αγρότη. Αυτοί είναι που πρέπει να πληρώσουν και να πάνε φυλακή. Υπάρχει και η 2η δικογραφία τώρα που εμπλέκει κι άλλα στελέχη της ΝΔ. Θα ξανανοίξει ο φάκελος και μαθαίνουμε ότι εμπλέκονται και άλλοι από τα αστικά κόμματα» συμπλήρωσε ο γγ του ΚΚΕ.

Για τα Τέμπη

Οσον αφορά τη θέση του ΚΚΕ για τα Τέμπη, ξεκαθάρισε, μεταξύ άλλων, ότι: «Εμείς έχουμε ορκιστεί όχι μόνο στους γονείς που τους το έχουμε υποσχεθεί των παιδιών και των ανθρώπων γενικά που χάθηκαν σε όλη την ελληνική κοινωνία, αλλά και στη μνήμη των παιδιών, να μην το αφήσουμε έτσι αυτό και όσο είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, και είναι στην κυβέρνηση όλοι αυτοί που ευθύνονται για το έγκλημα – τουλάχιστον τη στιγμή που έγινε, αλλά και οι προηγούμενοι. Δεν θα το αφήσουμε και αυτό έτσι γιατί η κατάσταση είναι απαράδεκτη, δηλαδή μιλάμε για τραγική μία απαράδεκτη συγκάλυψη και ένα όργιο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και όλη οι μηχανισμοί της».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε σε σχέση με τη στάση της κυβέρνησης: «Μιλάμε για καβαλημένα καλάμια που δεν υπολογίζουν καν τον άνθρωπο. Μιλάνε για εγκλήματα δικά τους που έφεραν νεκρά παιδιά στα Τέμπη, σε απόγνωση την ελληνική αγροτιά με την ΚΑΠ που όλοι αυτοί εξυπηρετούσαν για να φτιάξουν τον κομματικό στρατό των μη αγροτών για να τους δίνουν από την Κρήτη βοσκοτόπια στα Αγραφα και στον Πύργο και στον Γράμμο».

«Για εμάς, ο λαός πρέπει να αγωνιστεί, να βγει στους δρόμους μαζί με πρωτοπόρες δυνάμεις, με πραγματικά προοδευτικές δυνάμεις για να αλλάξει αυτή την κοινωνία και να πάμε σε έναν άλλο δρόμο, σε μία άλλη διέξοδο που εκεί είναι και η πραγματική λύση των προβλημάτων υπέρ των λαϊκών συμφερόντων», υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε:

«Εξαρτάται από την ίδια την θέληση της εργατικής τάξης και του ελληνικού λαού να έχουμε εξεγερτικά μηνύματα να έχουμε εξεγέρσεις, να έχουμε κίνημα, να έχουμε συσπείρωση. Εμείς σε αυτό καλούμε. Μια μεγάλη κοινωνικοπολιτική συμμαχία, εργατικών λαϊκών δυνάμεων με όλες αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις μαζί που θα εκφράζουμε φυσικά και πολιτικά μέσα στο κίνημα, αλλά το κίνημα θα είναι αυτή η συμμαχία. Δηλαδή και το ΚΚΕ θα είναι μέσα εκεί με τα μέλη του, με τα στελέχη του, με τους οπαδούς του και οι άλλοι θα είναι μέσα εκεί και αυτοί θα επιβάλλουν ριζικές αλλαγές στην κοινωνία που θα εκφραστούν βεβαίως και σε επίπεδο εκλογών, επιλογής διακυβέρνησης εξουσίας κάποια στιγμή, διαφορετικής από αυτήν που έχουμε σήμερα».

Εθνικά ζητήματα

Ερωτηθείς για τα εθνικά ζητήματα, ο γ.γ. του ΚΚΕ προέτρεψε «να κρατάμε μικρό καλάθι». Όπως είπε, «οι προσδοκίες που καλλιεργεί η κυβέρνηση με δηλώσεις και του πρωθυπουργού και άλλων στελεχών της πρέπει να πέσουν, γιατί πολύ σύντομα θα διαψευστούν οι προσδοκίες και έχουν διαψευστεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό αφορά και τη σημερινή συμφωνά με τη Chevron. Μιλάμε για μια περιοχή που είναι το επίκεντρο σφοδρών ανταγωνισμών -συγκρούονται ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ με Κίνα, με Ρωσία, με Ινδία- όλοι έχουν συμφέροντα σε αυτή την περιοχή. Αυτά δεν θα μας βγάλουν σε καλό δρόμο. Ούτε προστασία κυριαρχικών δικαιωμάτων φέρνει η αμερικανική Chevron με το που θα μπει στους υδρογονάνθρακες εδώ ούτε θα λύσει την ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας για τον λαό»

Ενώ, για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, τόνισε μεταξύ άλλων πως «η ουσία είναι οι ανταγωνισμοί που βρίσκονται από πίσω και είναι πάρα πολύ μεγάλοι». Πρόσθεσε, δε, πως «αυτά που λένε δήθεν ο ένας στον άλλον “τηρήστε τις οικονομικές υποσχέσεις” είναι η επιφάνεια. Η ουσία είναι οι ανταγωνισμοί που βρίσκονται από πίσω και μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι και ένας ισχυρός παίκτης η Τουρκία στην περιοχή. Έχει διεκδικήσεις, αναδύεται, επεμβαίνει σε πολλές χώρες μαζί με το Ισραήλ, σε κόντρα με το Ισραήλ φυσικά, αλλά στις ίδιες χώρες κινούνται».

Ο κ. Κουτσούμπας διατύπωσε την εκτίμηση ότι «βρισκόμαστε στα πρόθυρα γενικότερα συρράξεων ανταγωνισμών, στα πρόθυρα ενός μεγάλου γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Εννοώ διεθνώς, με μεγάλους παίκτες. Τώρα αυτή η σύγκρουση για την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Κίνα, με τους αντίστοιχους συμμάχους της καθεμιάς και του καθενός, δεν θα τελειώσει έτσι. Αλλαγές συνόρων, έλεγχος εμπορικών δρόμων, έλεγχος ενεργειακών πηγών, πλουτοπαραγωγικών πηγών χωρών δεν γίνεται αναίμακτα. Γίνεται μόνο με πολέμους. Αυτό λέει όλη η ιστορία από καταβολής κόσμου», προειδοποιώντας για εμπλοκή της Ελλάδας στο όνομα του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ot.gr