Τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Καραμέρος, κατά την παρουσία του στο στούντιο του ΟΤ Forum, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο Γιώργος Καραμέρος τόνισε ότι καταρχήν «οτιδήποτε στηρίζει το εισόδημα των πολιτών δεν είναι προς διαγραφή». «Το θέμα είναι αν αυτά τα μέτρα ήταν αρκετά», είπε ο Γιώργος Καραμέρος συζητώντας με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είχαν συγκεκριμένη στόχευση προς συγκεκριμένα ακροατήρια και για κομματικό όφελος, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχει συμβεί και με άλλες κυβερνήσεις κατά το παρελθόν, υπάρχει ένα σημείο καμπής κατά τη διάρκεια της θητείας μιας κυβέρνησης, μετά το οποίο πλέον οι πολίτες δεν έχουν επαφή με την κυβέρνηση, σημείωσε ο Γιώργος Καραμέρος.

<br />

Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ο Γιώργος Καραμέρος είπε ότι με πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελλο το κόμμα τους τελευταίους μήνες έχει κάνει σημαντικά βήματα, ενώ τα πλήγματα ήταν σοβαρά και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. «Πρέπει να τρέξουμε και θα κριθούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε με την παρούσα κομματική διάταξη της αντιπολίτευσης», είπε, ενώ τόνισε ότι κατά το παρελθόν έγιναν λάθη και ακολουθήθηκαν προσωπικές στρατηγικές που στοίχισαν.

Η Νέα Δημοκρατία «μοίρασε την πίτα» εις βάρος των πολιτών, είπε ο Γιώργος Καραμέρος ενώ τόνισε ότι μέχρι σήμερα δεν γίνονται ευρύτερα γνωστές οι θέσεις του κόμματος. «Εκτιμώ ότι βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική φάση και θεωρώ ότι σε λίγες εβδομάδες (μέσω των επόμενων δημοσκοπήσεων) θα μπορέσουμε να δούμε τι θέλουν οι πολίτες για την επόμενη ημέρα», κατέληξε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βίωσε δύο διασπάσεις, έχασε τον ηγέτη του και αυτά είχαν τις συνέπειές τους, είπε ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ σε ερώτηση αν η αναφορά γίνεται για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά «όταν η σκορδαλιά χάνει το σκόρδο, δοκιμάζεται η γεύση».

Ειδικότερα, για την πιθανή «επιστροφή» Τσίπρα είπε ότι προφανώς πρόκειται για μια υποθετική ερώτηση αλλά ορισμένα στοιχεία από την ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist και ειδικά αυτά πέρι «νέου πατριωτισμού» τα ακούει με ενδιαφέρον. «Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επίσης σημαντικά», συμπλήρωσε για να καταλήξει λέγοντας ότι πρέπει η αντιπολίτευση να δει τις δημοσκοπήσεις και να επανακαθορίσει την πορεία της καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας Μητσοτάκη και «δεν υπάρχει χρόνος».

«Έχει χτυπήσει το καμπανάκι λήξης του χρόνου των συμπορεύσεων, εξαντλήσαμε τα περιθώρια και θεωρώ κομβικές τις επόμενες δημοσκοπήσεις», είπε.

Σχολιάζοντας την ακροδεξιά και την ψήφο διαμαρτυρίας είπε ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους στην ακροδεξιά και στις θεωρίες της». «Θέλουμε ισχυρή διακυβέρνηση και όχι απλά κόμματα διαμαρτυρίας, όλοι στο τέλος θα αναζητήσουμε μία σταθερή λύση διακυβέρνησης», κατέληξε ο Γιώργος Καραμέρος.