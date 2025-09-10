89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Nοτοπούλου: Η μείωση των φορολογικών συντελεστών ευνοεί τους έχοντες

Για τα προσφάτως ανακοινωθέντα μέτρα της κυβέρνησης, τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αλλά και τις διεργασίες στον προοδευτικό χώρο, μίλησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου, στο OT FORUM και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη.

Σχολιάζοντας τα μέτρα η κυρία Νοτοπούλου σημείωσε ότι η αίσθησή της είναι πως ο κόσμος δεν ένιωσε ότι θα δει κάποιο βελτιωτικό αποτέλεσματα στη ζωή του. «Συζητώντας με φορείς και με πολίτες, περίμεναν να ακούσουν περισσότερα. Αλλωστε είχε δημιουργηθεί ευφορία και προσμονή», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «η μείωση των φορολογικών συντελεστών ευνοεί τους έχοντες».

Αδιέξοδη πολιτική

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε η κυρία Νοτοπούλου επιμένει σε μία αδιέξοδη πολιτική, την ώρα που το κοινωνικό κράτος καταρρέει, μαζί με τη Δημοκρατία, και το κοινωνικό κράτος υπονομεύεται.

Ερωτηθείσα για την προοπτική που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σημείωσε ότι «υπάρχει πρόταση για ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής που στηρίζει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία» και η οποία επικαιροποιημένη θα παρουσιαστεί από τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο.

Η ΝΔ δεν έχει καμία πρόθεση να ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κυρία Νοτοπούλου και έφερε ως παράδειγμα το θέμα «της τεράστιας στεγαστικής κρίσης» όπου όπως είπε το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι πως θα παραδώσει 10 οικόπεδα του δημοσίου σε εργολάβους για την κοινωνική κατοικία.

Σταθήκαμε όρθιοι

Κληθεί να σχολιάσει την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είπε ότι «πέρασε από δύσκολες συνθήκες και τη μαύρη περίοδο με την προηγούμενη ηγεσία», αλλά «σταθήκαμε όρθιοι» και τόνισε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει ως «καταλύτης για την επόμενη ημέρα».

Περαιτέρω σημείωσε ότι οι πολίτες εμφανίζονται να μην εκφράζονται γι’αυτό και «καλούμε όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου σε συνεργασία και τους πολίτες να τολμήσουν την μεγάλη αλλαγή.

Νέος κύκλος πολιτικής

«Χρειάζεται νέος κύκλος πολιτικής και καλούμε τους πολίτες να συμπράξουν», είπε, σημειώνοντας ότι «οι προοδευτικές δυνάμεις δεν έχουμε καμία δικαιολογία να μην ενώθουμε» και πως όσο «είμαστε στην πολιτική πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί για τους πολίτες».

Και επιπλέον ανέφερε ότι «εμείς έχουμε την ευθύνη να τούς κινητοποιήσουμε».

Ερωτηθείς για τα σενάρια γύρω από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Νοτοπούλου είπε ότι «δεν ξέρω αν είναι θέμα νέου κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο και θα παίξει καταλυτικό ρόλο» και συμπλήρωσε ότι στην ομιλία του έθεσε «ατζέντα με συγκεκριμένες αιχμές και προτάσεις».