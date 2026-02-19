Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους - Πού υπάρχουν προβλήματα
Με προβλήματα στους περισσότερους κεντρικούς άξονες του Λεκανοπεδίου ξεκινά η κίνηση των οχημάτων με τον Κηφισό να κρατά τα πρωτεία της ταλαιπωρίας για τους οδηγούς για ακόμα μία ήμερα.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Συγκεκριμένα, τα οχήματα στη Λ. Κηφισού σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στη Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, την Αρδηττού, στη Σταδίου, στην Ηλιουπόλεως, στην Αλεξάνδρας, στην Υμηττού, στη Φιλολάου, στην Ποσειδώνος και στην Πέτρου Ράλλη.
Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/YNhdYcEbgH
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 19, 2026
- Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό
- Την πρώτη και κύρια ευθύνη την έχει πάντα αυτός που ασκεί κυβερνητική εξουσία
- Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black
- Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
- Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
- Στην Τούμπα με τη Θέλτα ο ΠΑΟΚ και στο ΟΑΚΑ με την Πλζεν ο Παναθηναϊκός
- Χρήστος Δάντης: Το σοβαρό χειρουργείο στο χέρι του – Πότε επιστρέφει στις εμφανίσεις του
- Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων σε Ελβετικό φράγκο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις