Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

Με προβλήματα στους περισσότερους κεντρικούς άξονες του Λεκανοπεδίου ξεκινά η κίνηση των οχημάτων με τον Κηφισό να κρατά τα πρωτεία της ταλαιπωρίας για τους οδηγούς για ακόμα μία ήμερα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Συγκεκριμένα, τα οχήματα στη Λ. Κηφισού σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στη Μεσογείων, στην Κηφισίας, στη Βασ. Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Συγγρού, στην Καλλιρρόης, την Αρδηττού, στη Σταδίου, στην Ηλιουπόλεως, στην Αλεξάνδρας, στην Υμηττού, στη Φιλολάου, στην Ποσειδώνος και στην Πέτρου Ράλλη.

Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.