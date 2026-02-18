Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας
Συνάντηση για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας του Λιβάνου «προγραμματίζεται για τις 24 Φεβρουαρίου στο Κάιρο», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο γαλλική διπλωματική πηγή.
Το Παρίσι θα φιλοξενήσει στις 5 Μαρτίου μια διεθνή διάσκεψη για τη συγκέντρωση πόρων με στόχο την ενίσχυση των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και του στρατού του Λιβάνου, που δεν έχουν οικονομικούς πόρους ούτε εξοπλισμό.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η βοήθεια αυτή κρίνεται θεμελιώδης την ώρα που ο στρατός του Λιβάνου προσπαθεί να αφοπλίσει τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.
Ελλείψει αξιοπρεπών μισθών, οι Λιβανέζοι στρατιώτες είναι αναγκασμένοι να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο να κάνουν μικροδουλειές παράλληλα με τη στρατιωτική τους αποστολή.
Η συνάντηση του Καΐρου «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», σε συντονισμό κυρίως με τα μέλη της «Πενταμερούς» ομάδας, στην οποία μετέχουν η Σαουδική Αραβία, η Γαλλία, το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρίνισε διπλωματική πηγή.
Άγνωστο γιατί αναβλήθηκε η συνάντηση της 12ης Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο
Αρχικά, η συνάντηση αυτή επρόκειτο να διεξαχθεί στις 12 Φεβρουαρίου στη Ντόχα.
Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει γιατί αναβλήθηκε η συνάντηση και θα διεξαχθεί στην Αίγυπτο.
«Είναι μια απόφαση που λήφθηκε σε συντονισμό με τα μέλη της Πενταμερούς και τις ενδιαφερόμενες πλευρές», δήλωσε διπλωματική πηγή.
Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα είχε μια περίοδο τεσσάρων μηνών, ανανεώσιμη, για να εφαρμόσει τη δεύτερη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία αποδυναμώθηκε τον Νοέμβριο του 2024 έπειτα από έναν χρόνο σύγκρουσης με το Ισραήλ.
Οι ισραηλινές αρχές, που κατηγορούν τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται, θεωρούν ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος σε αυτό τον τομέα από τον στρατό του Λιβάνου.
Ο στρατός είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιανουαρίου ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου αυτού, καλύπτοντας την περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των ισραηλινών συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χλμ. βορειότερα. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει μια περιοχή που βρίσκεται βορείως του ποταμού.
Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, αρνείται να παραδώσει τα όπλα στην περιοχή αυτή.
Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τα τέλη του 2024, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τακτικά να χτυπά τον Λίβανο, δηλώνοντας γενικότερα ότι στοχεύει τη Χεμπολάχ, και έχει διατηρήσει στρατιώτες σε πέντε περιοχές στον νότο της χώρας.
Σε ένα ταξίδι του στον Λίβανο στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε κρίνει θετική τη διαδικασία του αφοπλισμού, εκτιμώντας ότι νοτίως του Λιτάνι, δεν υπήρχε πλέον απειλή προς το βόρειο Ισραήλ. Ωστόσο είχε υπογραμμίσει την ανάγκη υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου ώστε να συνεχίσει το έργο αυτό και να ανακτήσει το μονοπώλιο των όπλων στον Λίβανο.
