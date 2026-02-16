newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Λίβανος: 4 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στο ανατολικό τμήμα της χώρας
Κόσμος 16 Φεβρουαρίου 2026, 01:45

Λίβανος: 4 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πλήγματα στον Λίβανο, αυτήν τη φορά στο ανατολικό τμήμα του, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024.

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους στον ανατολικό Λίβανο, μετέδωσε χθες Κυριακή το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το κίνημα Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 και στη θεωρία τουλάχιστον θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει πρακτικά καθημερινά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, και διατηρεί στρατεύματά του σε πέντε περιοχές στο λιβανικό έδαφος που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Ισραηλινό drone «στοχοποίησε όχημα στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας», σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους

Εκτός από τη Χεζμπολά, ο στρατός του Ισραήλ λέει πως στοχοποιεί επίσης παλαιστινιακές οργανώσεις παρούσες στον Λίβανο, ιδίως τη Χαμάς.

Το χθεσινό πλήγμα ήταν το πρώτο εναντίον του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που ανακοινώθηκε από τον ισραηλινό στρατό αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων ANI, ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «στοχοποίησε όχημα στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας», σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι «έπληξε τρομοκράτες του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ στην περιοχή Ματζντάλ Αντζάρ».

Αρκετά μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ είχαν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολά, που ξέσπασαν την επομένη της έναρξης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πάνω από 370 νεκροί

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ και η Χαμάς είχαν αναλάβει εκείνη την περίοδο την ευθύνη για επιθέσεις και απόπειρες εισβολής στο Ισραήλ από τον Λίβανο.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα των αρχών του Λιβάνου, πάνω από 370 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην επικράτεια αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο ΟΗΕ εκτιμά πως 100 και πλέον εξ αυτών ήταν άμαχοι.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι, όπως προέβλεπε η συμφωνία, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, που αφορούσε τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Αν και ορισμένες παλαιστινιακές παρατάξεις παρέδωσαν το 2025 τον οπλισμό τους στις λιβανικές αρχές, που είναι αποφασισμένες να επιταχύνουν τον αφοπλισμό, ούτε η Χαμάς, ούτε ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ έχουν ανακοινώσει πως έχουν την πρόθεση να αφοπλιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
