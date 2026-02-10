Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν – μεταξύ των οποίων ένα παιδί – εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μετέδωσε χθες Δευτέρα το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων – NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ένας από τους «τρομοκράτες» της Χεζμπολά που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις).

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις στόχευαν μαχητές της σιιτικής Χεζμπολάχ. Ισραηλινοί στρατιώτες διεξήγαγαν επίσης επιχείρηση στην παραμεθόρια κοινότητα Χαμπαρία, όπου αιχμαλώτισαν μέλος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμάα αλ Ισλαμίγια.

«Επικίνδυνη κλιμάκωση» σηματοδοτούν οι επιθέσεις αυτές, υπογραμμίζει η Χεζμπολάχ

An Israeli drone targeted a vehicle this morning in Yanouh, south Lebanon, killing 3 people: 4 yr old Ali Hassan Jaber and his father Hassan, grandson and son of the town’s mayor, were killed while passing by the targeted car. The third victim, Ahmad Salameh, a retired Lebanese… pic.twitter.com/I1NprC9kqT — The Cradle (@TheCradleMedia) February 9, 2026

Τρεις νεκροί, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίχρονου παιδιού, είναι ο απολογισμός ισραηλινού αεροπορικού πλήγματος στην κοινότητα Γιανούχ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου που επικαλείται πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

An Israeli drone strike in the town of Yanouh, Lebanon. After a relatively quiet weekend because of Nawaf Salam’s tour of the border villages, the Israelis are back to their regularly scheduled terror program. pic.twitter.com/IUfvB7fW4S — courtneybonneauimages (@cbonneauimages) February 9, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε μαχητή της Χεζμπολάχ στη Γιανούχ, τον οποίο περιέγραψε ως διοικητή πυροβολικού που είχε εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ανέφερε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θανάτους αμάχων στη διάρκεια της επιχείρησης, διαβεβαιώνοντας πως είχαν ληφθεί μέτρα με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες.

Νέα φάση «επιθετικότητας»

Ο τέταρτος θάνατος σημειώθηκε στην κοινότητα Αϊτα αλ Σάαμπ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο από ισραηλινά πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην προαναφερθείσα τοποθεσία, υποστηρίζοντας ότι «εξοντώθηκε τρομοκράτης της Χεζμπολάχ» ο οποίος «εμπλεκόταν σε συλλογή πληροφοριών για τις IDF» και εργαζόταν για την ανασυγκρότηση υποδομών της οργάνωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν «επικίνδυνη κλιμάκωση» και την «έναρξη μιας νέας φάσης της ισραηλινής επιθετικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ