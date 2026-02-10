newspaper
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Λίβανος: Ο ΟΗΕ θα αποσύρει τους περισσότερους κυανόκρανους που είναι ανεπτυγμένοι στη χώρα ως τα μέσα του 2027
Κόσμος 10 Φεβρουαρίου 2026, 15:54

Λίβανος: Ο ΟΗΕ θα αποσύρει τους περισσότερους κυανόκρανους που είναι ανεπτυγμένοι στη χώρα ως τα μέσα του 2027

Ο ΟΗΕ τόνισε ότι η UNIFIL θα αναλαμβάνει «περιορισμένες αποστολές» μετά τον τερματισμό των επιχειρήσεών της

Ο ΟΗΕ σκοπεύει να αποσύρει ως τα μέσα του 2027 το μεγαλύτερο μέρος των κυανόκρανων που έχει αναπτύξει στον Λίβανο, η αποστολή των οποίων εκπνέει στα τέλη του φετινού έτους, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπός τους στο AFP.

Ο ΟΗΕ διευκρίνισε ότι η UNIFIL θα αναλαμβάνει «περιορισμένες αποστολές» μετά τον τερματισμό των επιχειρήσεών της

Οι κυανόκρανοι είναι ανεπτυγμένοι μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου από τον Μάρτιο του 1978, όμως αναμένεται να αποσυρθούν από την περιοχή ξεκινώντας από τις 31 Δεκεμβρίου και μέσα σε διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με απόφαση που ψηφίστηκε τον Αύγουστο υπό την πίεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) «προβλέπει να μειώσει και να αποσύρει όλο το στρατιωτικό της προσωπικό ως τα μέσα του 2027», δήλωσε η Κάντις Αρντιέλ.

Μετά το τέλος της αποστολής της UNIFIL, στις 31 Δεκεμβρίου 2026, «θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία επαναπατρισμού του προσωπικού και του εξοπλισμού και την παράδοση των θέσεών μας στις λιβανέζικες αρχές», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι μετά τον τερματισμό των επιχειρήσεων της, η UNIFIL θα αναλαμβάνει περιορισμένες αποστολές, κυρίως «να προστατεύει το προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΗΕ», όπως και τη διαδικασία αποχώρησης των μελών της.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Τα καθήκοντα των κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κυανόκρανοι πραγματοποιούν περιπολίες κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και αυτή την περίοδο δρουν σε συνεργασία με τον στρατό του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου και η UNIFIL έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι θέσεις της έχουν γίνει στόχος ισραηλινών πυρών.

Η εκπρόσωπος σημείωσε ότι η UNIFIL μείωσε κατά σχεδόν 2.000 τον αριθμό των κυανόκρανων, ενώ ακόμη 200 αναμένεται να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τον Μάιο. Αυτή τη στιγμή η UNIFIL διαθέτει στον Λίβανο περίπου 7.500 κυανόκρανους από 48 χώρες.

Αυτή η μείωση «είναι άμεση συνέπεια» της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ και δεν συνδέεται με το τέλος της αποστολής της δύναμης, σημείωσε η Αρντιέλ.

Οι αρχές του Λιβάνου ζητούν να συνεχιστεί η παρουσία διεθνών δυνάμεων στη χώρα μετά την απόσυρση της UNIFIL, ακόμη και σε περιορισμένο αριθμό, και έχουν καλέσει τις ευρωπαϊκές χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα στη UNIFIL να παραμείνουν στη χώρα.

Η Ιταλία έχει επισημάνει ότι θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στον Λίβανο μετά την αποχώρηση της UNIFIL.

Ο Λίβανος θα έχει ανάγκη «μιας διεθνούς παρουσίας, κατά προτίμηση του ΟΗΕ», δήλωσε στα τέλη Ιανουαρίου ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Μακρόν: Θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»
Νέα δήλωση 10.02.26

Ο Μακρόν θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
ICE: Έχασε 175 συγγενείς στη Γάζα, διαδήλωσε για την Παλαιστίνη στο Κολούμπια και βρέθηκε υπό κράτηση
Ανησυχία για την υγεία της 10.02.26

Έχασε 175 συγγενείς στη Γάζα, διαδήλωσε για την Παλαιστίνη στο Κολούμπια και βρέθηκε στα χέρια της ICE

Η Αμερικανοπαλαιστίνια, Λέκα Κόρντια, κρατείται σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύλληψή της από την ICE - Οι οικείοι της ανησυχούν για την υγεία της καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα με επιληπτική κρίση στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Ιράν: Κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν – Δορυφορικές φωτογραφίες
Μέτρα προφύλαξης 10.02.26

Το Ιράν κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Δορυφορικές φωτογραφίες

Δεξαμενή σκέψης παρουσιάζει δορυφορικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τα μέτρα που έχει πάρει το Ιράν στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Τι φοβάται η Τεχεράνη, σύμφωνα με το think tank

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα γίνει μέλος της ΕΕ το 2027; Το σχέδιο των Βρυξελλών, το εμπόδιο Όρμπαν και το Άρθρο 7
Ο ρόλος Τραμπ 10.02.26

Θα γίνει μέλος της ΕΕ το 2027 η Ουκρανία; Το σχέδιο των Βρυξελλών, το εμπόδιο Όρμπαν και το Άρθρο 7

Οι Βρυξέλλες επιθυμούν η Ουκρανία να γίνει μέλος της Ένωσης από το 2027 - Ποια είναι τα «αγκάθια» που υπάρχουν, τα πέντε βήματα που εξετάζει η ΕΕ για να ξεπεραστούν τα εμπόδια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γερμανία: Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο
Στη Γερμανία 10.02.26

Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο

Σύμφωνα με το Spiegel, πριν τη μοιραία επίθεση ο 26χρονος είχε κλωτσήσει μια πόρτα τρένου αλλά οι αστυνομικοί τον άφησαν ελεύθερο επειδή δεν προκάλεσε φθορές.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Τα 2/3 των πολιτών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη
Δημοσκόπηση 10.02.26

Τα 2/3 των Γερμανών θεωρούν τις ΗΠΑ μεγάλη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση οι Γερμανοί συνεχίζουν να θεωρούν τη Ρωσία ως μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη αλλά τα ποσοστό που βλέπει κίνδυνο στις ΗΠΑ έχει εκτοξευτεί τα τελευταία δύο χρόνια

Σύνταξη
«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα
«Λευκή επιταγή»; 10.02.26

«Σαγιονάρα» στον πασιφισμό – Ο θρίαμβος Τακαΐτσι, η Ιαπωνία του μιλιταρισμού και το μήνυμα στην Κίνα

Με τη σαρωτική νίκη της φιλοτραμπικής Σαναέ Τακαΐτσι, η Ιαπωνία κλείνει το κεφάλαιο του μεταπολεμικού ειρηνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για γεωστρατηγική αναδιάρθρωση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν
Mηχανή ισχύος 10.02.26

Το δίκτυο εξουσίας και οι ρόλοι των γυναικών στον αποκρουστικό κόσμο του Έπσταϊν

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν έναν κόσμο κολακείας και αδελφότητας, όπου οι πλούσιοι άνδρες αναπτύσσονται και οι γυναίκες παρέχουν υπηρεσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεξικό: Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί
Μεξικό 10.02.26

Νεκροί τουλάχιστον 5 από τους 10 εργαζόμενους που είχαν απαχθεί

Η μεξικανική εισαγγελία «ταυτοποίησε πέντε πτώματα» που ανήκουν στους εργαζόμενους καναδικής εταιρείας οι οποίοι είχαν απαχθεί, μαζί με άλλους πέντε συναδέλφους τους, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 10.02.26

Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των τότε μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, δηλαδή των 11 πρώην βουλευτών που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)

Τα μέτρα ασφαλείας στο επικείμενο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής θα είναι ισχυρότερα από κάθε άλλη διοργάνωση, με τις αρχές του Μοντερέι να έχουν στη διάθεσή τους μέχρι και «ρομπότ σκύλους».

Σύνταξη
Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»
Pop ιστορία 10.02.26

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Τζιμ Ίρσεϊ, μέρος της διάσημης συλλογής του δισεκατομμυριούχου με κομμάτια της ιστορίας της pop κουλτούρας, βγαίνει στο «σφυρί».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

