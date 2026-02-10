Ο ΟΗΕ σκοπεύει να αποσύρει ως τα μέσα του 2027 το μεγαλύτερο μέρος των κυανόκρανων που έχει αναπτύξει στον Λίβανο, η αποστολή των οποίων εκπνέει στα τέλη του φετινού έτους, ανακοίνωσε σήμερα η εκπρόσωπός τους στο AFP.

Ο ΟΗΕ διευκρίνισε ότι η UNIFIL θα αναλαμβάνει «περιορισμένες αποστολές» μετά τον τερματισμό των επιχειρήσεών της

Οι κυανόκρανοι είναι ανεπτυγμένοι μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου από τον Μάρτιο του 1978, όμως αναμένεται να αποσυρθούν από την περιοχή ξεκινώντας από τις 31 Δεκεμβρίου και μέσα σε διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με απόφαση που ψηφίστηκε τον Αύγουστο υπό την πίεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) «προβλέπει να μειώσει και να αποσύρει όλο το στρατιωτικό της προσωπικό ως τα μέσα του 2027», δήλωσε η Κάντις Αρντιέλ.

Μετά το τέλος της αποστολής της UNIFIL, στις 31 Δεκεμβρίου 2026, «θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία επαναπατρισμού του προσωπικού και του εξοπλισμού και την παράδοση των θέσεών μας στις λιβανέζικες αρχές», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι μετά τον τερματισμό των επιχειρήσεων της, η UNIFIL θα αναλαμβάνει περιορισμένες αποστολές, κυρίως «να προστατεύει το προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΗΕ», όπως και τη διαδικασία αποχώρησης των μελών της.

Τα καθήκοντα των κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κυανόκρανοι πραγματοποιούν περιπολίες κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και αυτή την περίοδο δρουν σε συνεργασία με τον στρατό του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου και η UNIFIL έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι θέσεις της έχουν γίνει στόχος ισραηλινών πυρών.

Η εκπρόσωπος σημείωσε ότι η UNIFIL μείωσε κατά σχεδόν 2.000 τον αριθμό των κυανόκρανων, ενώ ακόμη 200 αναμένεται να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τον Μάιο. Αυτή τη στιγμή η UNIFIL διαθέτει στον Λίβανο περίπου 7.500 κυανόκρανους από 48 χώρες.

Αυτή η μείωση «είναι άμεση συνέπεια» της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ και δεν συνδέεται με το τέλος της αποστολής της δύναμης, σημείωσε η Αρντιέλ.

Οι αρχές του Λιβάνου ζητούν να συνεχιστεί η παρουσία διεθνών δυνάμεων στη χώρα μετά την απόσυρση της UNIFIL, ακόμη και σε περιορισμένο αριθμό, και έχουν καλέσει τις ευρωπαϊκές χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα στη UNIFIL να παραμείνουν στη χώρα.

Η Ιταλία έχει επισημάνει ότι θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στον Λίβανο μετά την αποχώρηση της UNIFIL.

Ο Λίβανος θα έχει ανάγκη «μιας διεθνούς παρουσίας, κατά προτίμηση του ΟΗΕ», δήλωσε στα τέλη Ιανουαρίου ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ.