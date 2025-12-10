Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των IDF πυροβόλησαν στρατιώτες της που περιπολούσαν κατά μήκος της «Μπλε Γραμμής», η οποία χωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ και τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, Υψώματα του Γκολάν.

Ευτυχώς, κανένας δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό

Σύμφωνα με την UNIFIL, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Σάρδα του Λιβάνου, σε λιβανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, οι IDF είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την τοποθεσία και την ώρα της περιπολίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την επίθεση των IDF:

#Lebanonnews: On Tuesday, U.N. peacekeepers patrolling the Blue Line came under fire from an #Israeli Merkava tank near Sarda, the #UNIFIL said in a statement.https://t.co/vrFLeEeXZq — LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) December 10, 2025

Ο ΟΗΕ τόνισε ότι οι επιθέσεις εναντίον ή κοντά σε ειρηνευτικές δυνάμεις συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Σε αυτή την πολύ ευαίσθητη κατάσταση, καλούμε τον ισραηλινό στρατό να σταματήσει την επιθετική συμπεριφορά και τις επιθέσεις εναντίον ή κοντά σε ειρηνευτικές δυνάμεις που εργάζονται για την αποκατάσταση της σταθερότητας κατά μήκος της Μπλε Γραμμής», τόνισε η UNIFIL.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF ανοίγουν πυρ κατά των δυνάμεών της, ενώ ο ισραηλινός στρατός παραβιάζει διαρκώς τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ.