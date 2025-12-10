Λίβανος: Οι IDF άνοιξαν πυρ κατά της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ – Ανακοίνωση καταδίκης από την UNIFIL
Σύμφωνα με τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, οι IDF είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την τοποθεσία και την ώρα της περιπολίας
Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των IDF πυροβόλησαν στρατιώτες της που περιπολούσαν κατά μήκος της «Μπλε Γραμμής», η οποία χωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ και τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, Υψώματα του Γκολάν.
Ευτυχώς, κανένας δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό
Σύμφωνα με την UNIFIL, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη Σάρδα του Λιβάνου, σε λιβανικό έδαφος.
Σύμφωνα με τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, οι IDF είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την τοποθεσία και την ώρα της περιπολίας.
Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, ανέφερε η UNIFIL.
Ο ΟΗΕ τόνισε ότι οι επιθέσεις εναντίον ή κοντά σε ειρηνευτικές δυνάμεις συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας.
«Σε αυτή την πολύ ευαίσθητη κατάσταση, καλούμε τον ισραηλινό στρατό να σταματήσει την επιθετική συμπεριφορά και τις επιθέσεις εναντίον ή κοντά σε ειρηνευτικές δυνάμεις που εργάζονται για την αποκατάσταση της σταθερότητας κατά μήκος της Μπλε Γραμμής», τόνισε η UNIFIL.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF ανοίγουν πυρ κατά των δυνάμεών της, ενώ ο ισραηλινός στρατός παραβιάζει διαρκώς τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ.
