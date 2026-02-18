Στο Ηράκλειο για το Final 8 ο Χουάντσο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται στην Κρήτη και η συμμετοχή του στον πρώτο προημιτελικό του Παναθηναϊκού θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Στην Κρήτη βρίσκεται πλέον ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ωστόσο η παρουσία του στον αποψινό προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ παραμένει ανοιχτή.
Ο Ισπανός φόργουορντ έφτασε στο Ηράκλειο το βράδυ της Τρίτης (17/2), αφού δεν είχε ταξιδέψει νωρίτερα με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού λόγω ασθένειας που τον κράτησε κλινήρη.
Η κατάσταση του Χουάντσο
Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στο πρωινό shootaround και εκεί θα κριθεί αν μπορεί να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (20:00), στο πλαίσιο των προημιτελικών της διοργάνωσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει 8 ξένους για τις διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο ματς με τον ΠΑΟΚ θα επιλεγούν οι έξι, με τον Ισπανό να αποφασίζεται λίγες ώρες πριν το ματς αν θα είναι στην 12άδα.
