ΚΚΕ για ΟΠΕΚΑ: Είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο «ΟΠΕΚΕΠΕ» στα ΑμΕΑ

Το ΚΚΕ επισημαίνει πως «και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΑ είχε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τον νέο ‘ΟΠΕΚΕΠΕ’ στα ΑμΕΑ», ενώ τονίζει πως «το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, οι δυνάμεις του ΚΚΕ στους ανάπηρους – χρόνιους πάσχοντες καταγγέλλουν διαχρονικά το μηχανισμό εκμετάλλευσης διαφόρων προγραμμάτων, εικονικών αποφάσεων για τη χειραγώγηση των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών με ΑμΕΑ και άλλων ευάλωτων ανθρώπων».

«Την ίδια ώρα», προσθέτει ο Περισσός, «με τους ‘κόφτες’ των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας χιλιάδες ανάπηροι και οι οικογένειές τους στερούνται τα αντίστοιχα επιδόματα, ενώ οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα με τις περικοπές σε συντάξεις, στα δώρα και την τεράστια ακρίβεια».

Το ΚΚΕ σημειώνει ότι «απαιτεί την ουσιαστική διερεύνηση όσων έρχονται στο φως της δημοσιότητας», ενώ «προειδοποιεί να μην τολμήσει η κυβέρνηση να το αξιοποιήσει ως άλλοθι για νέες περικοπές σε επιδόματα και άλλες υπηρεσίες στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία, των οικογενειών τους, των συνταξιούχων».

Τι αποκάλυψε ο έλεγχος της ΕΑΔ

Υπενθυμίζεται ότι πλήθος παραβάσεων, με συνολικό ποσό αχρεωστήτως καταβληθέντων ύψους 1.860.000 ευρώ, αποκάλυψε ο συστημικός έλεγχος που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η ΕΑΔ διενήργησε τον έλεγχο στον ΟΠΕΚΑ τα έτη 2024-2025 με περίοδο ελέγχου διαστήματος από 10.01.2020 έως 31.12.2022, σχετικά με τη νομιμότητα έκδοσης αποφάσεων χορήγησης επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Αρχή ήλεγξε 372 φακέλους – αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου, καθώς εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

α. Δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. Εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας).

γ. Το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.