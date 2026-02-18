Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Int.: Οι «ιμπεριαλιστές του 21ου αιώνα» έρχονται αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το νέο τεύχος του Int. έρχεται στις 21 Φεβρουαρίου μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στους «ιμπεριαλιστές του 21ου αιώνα».

Αυτό το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο το νέο τεύχος του περιοδικού διεθνών θεμάτων Int., αφιερωμένο στους «ιμπεριαλιστές του 21ου αιώνα» και στις εύθραυστες ισορροπίες ενός κόσμου που αλλάζει με καταιγιστικό ρυθμό.

Τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει αμετακίνητος στον στρατηγικό στόχο της καθυπόταξης της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, με κινήσεις που ανατρέπουν τα γεωπολιτικά δεδομένα – από την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας έως τις απειλές για κατάληψη της Γροιλανδίας και την προετοιμασία για πολυεβδομαδιαίο πόλεμο στο Ιράν. Και στο βάθος, ο Σι Τζινπίνγκ αναμένει να αξιοποιήσει τη διεθνή αναμπουμπούλα, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κίνησης προς την Ταϊβάν.

Το ΤΑ ΝΕΑ/Int. επιχειρεί, μέσα από αναλύσεις ειδικών, να αποκωδικοποιήσει τις νέες γραμμές σύγκρουσης και τα διλήμματα του διεθνούς δικαίου, της στρατηγικής ισχύος και της ιδεολογικής αντιπαράθεσης.

Ο Αλέξης Ηρακλείδης θέτει το ερώτημα «Ανθρωπιστική επέμβαση ή ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου;», ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη παρακολουθεί τη διαδρομή «Από το Σχέδιο Μάρσαλ στο αβέβαιο αύριο», φωτίζοντας τις μεταμορφώσεις της δυτικής επιρροής. Ο Κάρλο Μασάλα, σε συνέντευξή του στον Γιώργο Παππά, εξηγεί πώς μια μικρή πόλη στη Βαλτική μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο σημείο ανάφλεξης.

Η Ρόζα Μπάλφουρ, μιλώντας στην Καρολίνα Μέρμηγκα, αναλύει την Ουκρανία «στην εποχή της ατιμωρησίας». Ο Δημήτρης Σεβαστάκης προσεγγίζει τη «ζωγραφική ανευλάβεια» ως πολιτικό αντιλαϊκισμό, ενώ ο Casi Nury αναδεικνύει την Κολομβία που δεν βλέπουν οι θεωρητικοί του καναπέ. Ο Ηλίας Ρουμπάνης προειδοποιεί: «Το Ιράν δεν καταρρέει. Μαραίνεται».

Από τους Πασνταράν έως τους πράκτορες του ICE, ο Πέτρος Κωνσταντινίδης χαρτογραφεί τους σκιώδεις μηχανισμούς ισχύος της νέας εποχής, ενώ η Βασιλική Τσαγκρώνη αναδεικνύει τη Γροιλανδία ως καθρέφτη των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με το Βιετνάμ της Ινώς Αφεντούλη: από την κομμουνιστική στην καπιταλιστική ουτοπία, μια χώρα-σύμβολο της μεγάλης μετάβασης.

Σε μια συγκυρία όπου οι σταθερές καταρρέουν και οι αυτοκρατορικές φιλοδοξίες επιστρέφουν στο προσκήνιο, το Int. δεν περιορίζεται στην καταγραφή των εξελίξεων. Ερμηνεύει, αναλύει και θέτει τα κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της διεθνούς τάξης.

TA NEA / Int.
Κυκλοφορεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

