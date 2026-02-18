Νέα Πέραμος: Είχαν κλέψει το καμένο αυτοκίνητο από γιατρό υπό την απειλή όπλου

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της απαγωγής και της δολοφονίας του 27χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο 27χρονος είχε απαχθεί έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα και αφού βασανίστηκε επί 6 μέρες από τους απαγωγείς του, βρέθηκε νεκρός.

Όπως αποκάλυψε το MEGA, χθες το απόγευμα βρέθηκε το αυτοκίνητο των εκτελεστών του καμένο στην περιοχή της Μάνδρας και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Υπενθυμίζεται πως η Μάνδρα είναι η περιοχή όπου για τελευταία φορά κάμερα ασφαλείας ταβέρνας είχε καταγράψει τις κινήσεις του αυτοκινήτου.

Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ και του ΒΗΜΑΤΟΣ Βασίλης Λαμπρόπουλος, το ΙΧ που βρέθηκε καμένο, είχε κλαπεί από γιατρό με απειλή όπλου.

«Από τις έρευνες της Αστυνομίας έχει διαπιστωθεί ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει αρπαγεί στις 4 Ιανουάριου του 2026 από την περιοχή των Βιλίων. (…) Βγάλανε τα όπλα και είπαν στον γιατρό που ήταν επιβάτης του αυτοκίνητου να κατεβεί από αυτό, του το πήραν και ένας από αυτούς έφυγε με το αυτοκίνητο».

Όπως αποκάλυψε χθες το MEGA την περασμένη Κυριακή ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του αναζητούσαν στο ρέμα στη Νέα Πέραμο το ακριβές σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 27χρονος, για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη του.

Εντελώς τυχαία, εκείνη την ώρα συνάντησαν δύο περιπατητές. Τους ρώτησαν αν γνωρίζουν το σημείο και εκείνοι τους είπαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, καθώς τρέχουν καθημερινά εκεί και μάλιστα τους είπαν πως έχουν δει ότι υπάρχει ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.