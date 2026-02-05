«Ο γιος μου δεχόταν απειλές» – Τι λέει ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στην Νέα Πέραμο

Τρία, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι τα πρόσωπα «κλειδιά« στο θρίλερ της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Η σύντροφος του 27χρονους, ο πατέρας του θύματος και ένα ακόμη άτομο που φέρεται να γνώριζε για την απαγωγή και να είχε ζητήσει από τους δράστες την απελευθέρωση του νεαρού.

Σε αντίθεση με τη σύντροφο του 27χρονου, ο πατέρας του υποστήριξε στο «Live News» πως ο γιος του δεχόταν απειλές. Πιστεύει πως οι φίλοι του 27χρονου ξέρουν πολλά και αν αποφασίσουν να μιλήσουν θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τα αίτια του εγκλήματος.

Το 27χρονο θύμα είχε κληρονομήσει πριν από δύο χρόνια μεγάλη ακίνητη περιουσία από τον παππού του. Υπήρξαν κόντρες με τον πατέρα του, ο οποίος για ένα διάστημα τον υποπτευόταν για τους εμπρησμούς σε οχήματα της εταιρείας του.

Η σύντροφος του 27χρονου κατέθεσε ότι υπήρχαν κόντρες ανάμεσα σε πατέρα και γιο για τα περιουσιακά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τoυ Live News, στην κατάθεσή του ο πατέρας του ο 27χρονου υποστήριξε πως πράγματι ανά διαστήματα υπήρχαν κάποιες κόντρες με τον γιο του.

Στο «μικροσκόπιο» τα βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου

Ο δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ και του ΒΗΜΑΤΟΣ, Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε ότι υπάρχει άτομο που γνώριζε για την απαγωγή και προσπαθούσε να βοηθήσει τον 27χρονο.

Ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας βρίσκονται οι ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος, σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί αν και ποιοι τον απειλούσαν.

Στο «μικροσκόπιο» παραμένουν και τα βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα, την πορεία που ακολούθησαν στη συνέχεια με το όχημα των δραστών να περνάει δίπλα από περιπολικό και το σημείο που κατευθύνθηκαν στη συνέχεια.

Πού οδηγήθηκε ο 27χρονος μετά την απαγωγή του; Γιατί οι δράστες τον ξυλοκόπησαν το πρώτο 24ωρο και γιατί αποφάσισαν να τον σκοτώσουν 6 μέρες μετά;

Οι Αρχές έχουν ήδη ανασύρει από τα αρχεία τους τη δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά το 2024, σε μία προσπάθεια να διαπιστώσουν αν οι δράστες που παρέμειναν ασύλληπτοι συνδέονται με την απαγωγή και την εκτέλεση του 27χρονου.