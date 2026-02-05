Προς κάθε κατεύθυνση οι έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου – Καταθέτει σήμερα ο πατέρας του

Να συγκεντρώσουν όσα στοιχεία και πληροφορίες μπορούν ώστε να φτάσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου, του οποίου η σορός εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο.

Ιδιαίτερο βάρος από την αστυνομία δίνεται και στις καταθέσεις της αρραβωνιαστικιάς του 27χρονου, αλλά και συγγενών του θύματος που θα αποκαλύψουν άγνωστες λεπτομέρειες για τη ζωή του.

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν πληροφορίες για τυχόν απειλές που μπορεί να είχε δεχθεί ο 27χρονος, καθώς και οι ηλεκτρονικές συσκευές (κινητό και υπολογιστής) που χρησιμοποιούσε καθημερινά.

Εκεί, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορούν να βρουν στοιχεία που θα βοηθήσουν σημαντικά στον εντοπισμό των προσώπων που ενδεχομένως να ήθελαν να κάνουν κακό στον 27χρονο.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν τεθεί και δύο παλαιότεροι θάνατοι προσώπων που σχετίζονταν με τον 27χρονο. Πρόκειται για επιχειρηματία που δολοφονήθηκε με μαφιόζικο τρόπο το 2024 στη Μάνδρα, αλλά και για έναν νεαρό που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το ίδιο έτος, στο οποίο επέβαινε και το 27χρονο θύμα.

Στην Ασφάλεια ο πατέρας του

Σήμερα αναμένεται να βρεθεί στο Ανθρωποκτονιών ο πατέρας του 27χρονου. Ο Σταύρος Βροντάκης έχει δηλώσει ότι ο γιος του δεχόταν απειλές και έχει ζητήσει από τους φίλους του και την οικογένεια της πρώην συζύγου του να αποκαλύψουν τι γνώριζαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε ζητήσει από τη μητέρα του να φύγει από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη, καθώς της είχε πει ότι «φοβόταν για τη ζωή της».

«Η ίδια έχει πει στον γιο μου ότι κινδύνευε και αυτός και όλη η οικογένεια. Να μας πει από πού κινδύνευε, να ανοίξουν τα στόματά τους. Η κυρία δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη, δεν έχει γεννηθεί εκεί, ούτε τίποτα. Να βγει στον αέρα να πει».

«Γνωρίζουν όλοι και οι φίλοι του ακόμα που δεν μιλάνε» σημείωσε ο πατέρας του 27χρονου σε μια από τις αναφορές του στην υπόθεση στο MEGA, συμπληρώνοντας ότι υποψιαζόταν ότι κάτι μπορεί να συμβεί «και είχα πει δύο κουβέντες επειδή είχε γίνει το ατύχημα (τροχαίο) και έμαθα ότι ήταν μέσα στο αμάξι αυτό το άτομο».

Η κατάθεση της συντρόφου του

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να κληθεί εκ νέου για κατάθεση και η σύντροφος του θύματος.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος «έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. σε σχέση με την καταγγελία της γυναίκας (συντρόφου του 27χρονου) λέει ότι στις 13:00 η ώρα την επόμενη μέρα παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη γυναίκα και μας είπε ότι περίπου στις 21:00 η ώρα το μοιραίο βράδυ, επικοινώνησα, δεν λέει χτύπησε κουδούνι ή οτιδήποτε άλλο, επικοινώνησα με τον σύντροφό μου, όμως από ‘κει και πέρα στις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις που έκανα δεν απαντούσε και ανησυχώ», σημειώνει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Μετά, οι αστυνομικοί γράφουν ότι εμείς αναζητήσαμε τα βίντεο από το εν λόγω συμβάν για να δούμε τι έχει γίνει στο σημείο εκείνο. Εκεί λοιπόν, λέει, βλέπουμε τουλάχιστον δύο ή τρία άτομα, τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες, να προσεγγίζουν τον συγκεκριμένο και να τον βάζουν σε ένα αυτοκίνητο».

Ωστόσο, οι Αρχές εντοπίζουν ασάφειες στα λεγόμενά της, καθώς η ίδια υποστήριξε ότι τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, λίγο πριν την αρπαγή, ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι της πολυκατοικίας, στοιχείο που δεν επιβεβαιώνεται από το υπάρχον βιντεοληπτικό υλικό.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση.