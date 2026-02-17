Νέα Πέραμος: Εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών της δολοφονίας του 27χρονου

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, το απόγευμα της Τρίτης 17/02 βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Το όχημα εντοπίστηκε καμένο σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Μάνδρας και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Στη Μάνδρα

Υπενθυμίζεται πως η Μάνδρα είναι η περιοχή όπου για τελευταία φορά κάμερα ασφαλείας ταβέρνας είχε καταγράψει τις κινήσεις του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, την περασμένη Κυριακή ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του αναζητούσαν στο ρέμα στη Νέα Πέραμο το ακριβές σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 27χρονος, για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη του.

Εντελώς τυχαία, εκείνη την ώρα συνάντησαν δύο περιπατητές. Τους ρώτησαν αν γνωρίζουν το σημείο και εκείνοι τους είπαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, καθώς τρέχουν καθημερινά εκεί και μάλιστα τους είπαν πως έχουν δει ότι υπάρχει ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά.

Ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ.

Ο θείος του 27χρονου χωρίς να χάσει χρόνο, με το δικό του το αμάξι, πήγε στην περιοχή, δεν κατάφερε να το εντοπίσει και γρήγορα επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Σήμερα στήθηκε η επιχείρηση σε δύσβατο σημείο στη Μάνδρα, εντοπίστηκε το όχημα το οποίο μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέσα στο καμένο αυτοκίνητο δεν έχει εντοπιστεί το όπλο της εκτέλεσης.