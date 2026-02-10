«Τα λεφτά τον σκότωσαν» – Τι είπε στην κατάθεσή της η μητέρα του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο

Ενα πρόσωπο «κλειδί» που ήταν πολύ κοντά στο γιό της και το οποίο ίσως γνωρίζει στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές φωτογράφισε η μητέρα του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο.

Επί έξι ώρες η μητέρα του 27χρονου κατέθετε στα γραφεία του 11ου ορόφου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Όπως είπε η ίδια το τελευταίο διάστημα δεν είχε πολλές επαφές με το παιδί της γιατί τον μάλωνε – όπως χαρακτηριστικά ανέφερε – για τις προσωπικές του επιλογές. Δεν της άρεσε που η σύντροφος του υπήρξε στο παρελθόν και σύντροφος φίλου του.

«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου έχει κάποιες παράνομες δραστηριότητες αλλά δεν είχα καταλάβει τι ήταν αυτές. Δεν γνώριζα. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόσωπο “κλειδί” που μπορεί να δώσει απαντήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Οσον αφορά τα πολλά χρήματα που είχε κληρονομήσει ο γιος της και έχει γίνει μεγάλος λόγος για διαθήκες, η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτά τα λεφτά είναι που «σκότωσαν» τον Μανώλη, είναι χρήματα που δε τα θέλει γιατί τα θεωρεί καταραμένα, και αν έρθει μέρος από αυτά στην κατοχή της θα πάνε κατευθείαν σε ιδρύματα. Στον πρώην σύζυγο της και πατέρα του θύματος δεν αναφέρθηκε καθόλου.

«Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του οι πλαστές διαθήκες»

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει δύο πλάστες διαθήκες. Η μια ευνοούσε τον πατέρα του 27χρονου και η άλλη το θύμα.

Ο πατέρας του 27χρονου, μιλώντας στο Live News, εξηγεί εάν είχαν κόντρα για τα κληρονομικά, όπως έχει ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

«Δεν ξέρω τι είχε κάνει, ό,τι έχει κάνει ο γιος μου θα το βρει η Ασφάλεια. Από μεριά μου ούτε πλαστές διαθήκες ούτε διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε καμιά κόντρα(για τα κληρονομικά) απλώς ο γιος μου κληρονόμησε και έπαιρνε ενοίκια, κληρονόμησε όπως ακούτε και αυτά υπάρχουν δεν τα λέω εγώ. Κληρονόμησε από τρεις νοικάρηδες, έπαιρνε τρία ενοίκια κανονικά ο γιος μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα που έπαιρνε τα ενοίκια. Απλώς το παιδί ήθελε να τα πάρει όλα, για να τα πάρει όλα δε γινόταν να τα πάρει όλα, είμαι και εγώ κληρονόμος, είμαι γιος είναι του πατέρα μου. Γι’ αυτό μάλλον είχε κάνει και πλαστή διαθήκη αλλιώς από ότι ακούγεται. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του οι πλαστές διαθήκες».

Όπως λέει, ο ίδιος φοβάται να κυκλοφορήσει καθώς έχει διαπιστώσει πως το παρακολουθούν.

«Καλύτερα να έπαιρναν ένα όπλο μπαμ μπαμ στο κεφάλι και να τον καθάριζαν, παρά αυτό που του κάνανε. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να αποκαλυφθεί ποιος σκότωσε το παιδί μου. Τέτοιον θάνατο δεν άξιζε κανένας. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Δύο η ώρα το βράδυ ένα παιδί στην Ελευσίνα την ώρα που γύρναγα με ακολούθαγε μία μηχανή. Φόραγε κράνος και με ακολούθαγε από πίσω κολλητά. Με ακολούθαγε μέχρι το Θριάσιο δεν τον άφησα εγώ να με ακολουθήσει άλλο, γιατί του ξέφυγα».