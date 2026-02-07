Νέα Πέραμος: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο που δολοφονήθηκε
Τραγικές φιγούρες οι γονείς του θύματος και η σύντροφός του - Σε θρίλερ εξελίσσεται η έρευνα για την εξιχνίαση της δολοφονίας του
Συγγενείς και φίλοι, σε κλίμα οδύνης, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο που βρέθηκε δολοφονημένος με 10 σφαίρες στη Νέα Πέραμο.
Τραγικές φιγούρες οι γονείς του θύματος και η σύντροφός του. Η μητέρα του 27χρονου καταρρέει βγαίνοντας από τον ναό του Αγίου Δημητρίου στον Ασπρόπυργο.
Η κηδεία
Η σορός του μέσα σε ένα λευκό φέρετρο. Έξω από το κοιμητήριο μοιράζονται λευκά τριαντάφυλλα στον κόσμο. Ο πατέρας του θύματος ξεσπά κατά των δολοφόνων του.
«Το παλικάρι το ‘φάγανε’, το βασανίσανε, το χαρακώσανε στο πρόσωπο. Θέλω οι δολοφόνοι να βρεθούν του παιδιού μου και να πληρώσουνε».
Απαρηγόρητος ο παππούς του 27χρονου, ζητά να αποδοθεί Δικαιοσύνη.
Οι συγγενείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που συνέβη.
Συνεχίζεται η έρευνα
Την ίδια ώρα, σε θρίλερ εξελίσσεται η έρευνα για την εξιχνίαση της δολοφονίας του.
Στο «μικροσκόπιο» του Ανθρωποκτονιών βρίσκονται οι δύο πλαστές διαθήκες, με κληρονόμους στη μία τον 27χρονο και στην άλλη τον πατέρα του, καθώς και η εταιρία που ίδρυσε ο 27χρονος λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.
Αναπάντητο παραμένει το γιατί οι δολοφόνοι τον κράτησαν ζωντανό επί έξι ημέρες.
Πρόσωπο – κλειδί στην έρευνα θεωρείται η σύντροφος του θύματος, η οποία αναμένεται να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Στο στόχαστρο των αστυνομικών βρίσκονται και συγκεκριμένοι βαρυποινίτες των φυλακών Κορυδαλλού για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν την υπόθεση.
