Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 47χρονο – Παρίστανε τον ιερέα ενώ είχε καθαιρεθεί
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν στα Ιωάννινα άλλα τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παράνομες πράξεις του ψευτοϊερέα και για υπόθαλψη
Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας 47χρονος, που έχει καθαιρεθεί από βαθμό ιεροσύνης, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αντιποίησης και για απάτες κατ’ εξακολούθηση.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν επιπλέον τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις και για υπόθαλψη, αντίστοιχα.
Παρίστανε τον ιερέα και εξαπατούσε πολίτες
Ειδικότερα, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο καταγγελίας, ότι ο 47χρονος, που έχει καθαιρεθεί από βαθμό ιεροσύνης, χρησιμοποιεί σπίτι μίας εκ των δύο γυναικών σε περιοχή των Ιωαννίνων, προκειμένου να τελεί με τη συνδρομή της δεύτερης γυναίκας χριστιανικές θρησκευτικές λειτουργίες χωρίς να έχει δικαίωμα, εξαπατώντας πολίτες με διάφορες υποσχέσεις.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, ιερατικά άμφια και εικόνες.
Η έρευνα για τυχόν εμπλοκή του 47χρονου σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται, ενώ άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
