«Κάναμε κοκαΐνη στην κουζίνα του ναού» – Όσα αποκάλυψε ο ψευτοϊερέας στην απολογία του

Για τα όσα συνέβαιναν στον ναό της οδού Λιοσίων και την εμπλοκή του στο κύκλωμα των ναρκωτικών, αλλά και των προσώπων που κινούσαν τα νήματα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών αναφέρθηκε στην απολογία του ο ψευτοϊερέας και Youtuber.

Η απολογία

Ομολόγησε πως έκρυβαν τα ναρκωτικά μέσα στο χρηματοκιβώτιο του ναού, καθώς πως και οι ίδιοι έκαναν χρήση στην κουζίνα όπου υποτίθεται έφτιαχναν τα συσσίτια για τους άπορους και τους τοξικομανείς.

«Τα άτομα τα οποία ο αστυνομικός λέει ότι ήταν τοξικοεξαρτημένοι και ότι προμηθεύονταν από μας, στην πραγματικότητα ήταν οι προμηθευτές μας. Εγώ έβγαζα το χέρι μου με τα χρήματα από τα κάγκελα, αυτός μου έβαζε στο χέρι το φιξάκι, εγώ έμπαινα μέσα και αυτός έφευγε. Όλα μου τα χρήματα πήγαιναν στα ναρκωτικά. Φτάσαμε στο σημείο να δανειζόμαστε από τρίτους».

Άγνωστο που πήγαιναν όλα τα χρήματα που έδινε από το υστέρημά του ο κόσμος. Είναι εξοργιστικό ότι ακόμα και την ώρα της απολογίας για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών, ο 46χρονος ρασοφόρος έπλεκε το εγκώμιο του εαυτού του.

«Η ζωή μου ήταν πάντα της προσφοράς και της φιλανθρωπίας. Διοργανώνω συσσίτια, έχω βραβευτεί ως ο καλύτερος σεφ το 2023, έχω εκδώσει βιβλίο μαγειρικής. Βιοπορίζομαι από το YouTube. Το κανάλι μου έχει 25 εκατομμύρια προβολές και 210.000 ακόλουθους. Επιθυμώ να εξεταστώ από πραγματογνώμονα γιατρό προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησής μου από τις ναρκωτικές ουσίες.

Τα «ρίχνει» όλα στην «αρχηγό»

Ο ρασοφόρος τα ρίχνει όλα στη γυναίκα «αρχηγό» του κυκλώματος και τον σύντροφό της. Παρουσιάζεται ως ένα από τα θύματα αφού ως τοξικοεξαρτημένος βρέθηκε να χρωστάει χιλιάδες ευρώ στην 52χρονη «αρχηγό».

«Η ‘εγκέφαλος’ μάς έδειξε τον τρόπο να κάνουμε ‘φρίμπα’ – καπνιστή κοκαΐνη – και τότε η εξάρτηση και η δική μου και του Α. έγινε ακόμα πιο έντονη. Η ‘εγκέφαλος’ μάς έφερνε τις δόσεις χωρίς να μας πάρει λεφτά λέγοντάς μας ότι θα τα βρούμε. Αυτό γινόταν σε καθημερινή βάση. Μετά από έναν ή δύο μήνες που είχαμε έρθει πολύ κοντά, η ‘αρχηγός’ μας είπε ότι της χρωστάμε 1.900 ευρώ».

Ήθελε 100 ευρώ τη μέρα για κοκαΐνη. Στο μεταξύ, διαφήμιζε το φιλανθρωπικό του έργο στο κανάλι του στο YouTube προκειμένου να αποσπά χρήματα από ανυποψίαστες πολίτες.

Παρίστανε τον αρχιεπίσκοπο, έβαζε τους μουσικούς της μπάντας να σκύβουν για να φιλήσουν ευλαβικά το χέρι του και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. να κλείνουν τους δρόμους για να περάσει εκείνος με το Άγιο Φως.

Όταν όμως έσβηναν τα φώτα και οι πόρτες του ναού έκλειναν, τότε ο 46χρονος έμπαινε στον κόσμο των ναρκωτικών.

«Λόγω της χρήσης, είχα οικονομικά προβλήματα αφού δεν είχα τη δύναμη να κάνω βίντεο στο YouTube και αισθανόμουν άρρωστος. Η ‘εγκέφαλος’ συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι της χρωστάμε 1.900 ευρώ, ωστόσο συνέχιζε να μας φέρνει ποσότητες για την καθημερινή μας χρήση. Στις συνομιλίες μας, όπου αναφέρεται η λέξη ‘μακαρόνια’, εννοούμε ποσότητα κοκαΐνης».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του αναφέρει: «Τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο μας έκαναν έξωση από το σπίτι που νοικιάζαμε και τότε αρχίσαμε και μέναμε στον ναό. Από τότε κάναμε χρήση στην κουζίνα του ναού».

Τι λέει η αρχηγός

H αρχηγός πάντως που επίσης προφυλακίστηκε μετά την απολογία της, στην αποκλειστική δήλωση που έκανε στο Live News λέει ακριβώς τα αντίθετα. Ότι δηλαδή εκείνη εξαπατήθηκε από τους ρασοφόρους.

«Έχω κάνει λάθη στη ζωή μου και στο παρελθόν, πάλεψα με μία εξάρτηση που με οδήγησε μέχρι και στη φυλακή. Όταν βγήκα, ο μόνος μου στόχος ήταν να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Γι’ αυτό και πλησίασα τον ρασοφόρο για να με βοηθήσει πνευματικά. Αντί για στήριξη όμως, βρέθηκα μπλεγμένη. Εγώ δεν ήμουν αρχηγός. Ήμουν μία γυναίκα που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της, και έγινα θύμα ανθρώπων που φορούσαν ένα ψεύτικο προσωπείο. Σήμερα βρίσκομαι μακριά από τα παιδιά μου και από την κόρη μου που μόλις πέρασε μία πολύ δύσκολη περιπέτεια υγείας».

Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.