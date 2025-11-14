Τα έργα και οι ημέρες του ψευτοϊερέα της Λιοσίων – Από τις λαμπερές τελετές στις «χορηγίες»

Από την εποχή που έφτανε στην εκκλησία της οδού Λιοσίων ο ψευτοϊερέας μέχρι την προφυλάκισή του, δεν έχει περάσει αρκετός καιρός.

Όμως πλέον, έχει αποκαλυφθεί η δράση του και η απάτη με θύματα πιστούς, από τους οποίους κατάφερε να αποσπάσει χιλιάδες ευρώ για δήθεν αγαθοεργίες και βοήθεια προς άπορους συμπολίτες του.

Σκηνοθετημένες οι εμφανίσεις του

Πριν μερικά χρόνια ο ψευτοϊερέας συστηνόταν ως αρχιεπίσκοπος Παλαιοημερολογιτών, προσπαθώντας να πείσει πιστούς να κάνουν δωρεές, χωρίς να κινεί υποψίες.

Σε κάθε του εμφάνιση ήταν οργανωμένη υποδοχή με τιμές, ενώ συχνά υπήρχαν μπάντες, περιφορές με νεαρούς που φορούσαν στολές παραλλαγής για να μοιάζουν με στρατιώτες και σκηνοθετημένα βίντεο μέσα από τα οποία προσπαθούσε να προβάλλει το αγαθό των προθέσεών του.

Όλα όμως ήταν ένα μέρος από το καλά οργανωμένο σχέδιό του. Έτσι, κατάφερνε να μην προκαλέσει δεύτερες σκέψεις στους πιστούς και να μην ψάχνει κανείς το παρελθόν του.

Ωστόσο, ο ίδιος, λίγα μόνο χρόνια νωρίτερα, έκανε τον κομπάρσο στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης». Ακόμα πιο πριν έπαιρνε θέση σε πάνελ lifestyle εκπομπών, χωρίς να κρατάει ούτε τα προσχήματα.

Τι ζητούσε από τους πιστούς

Σε κάθε του ομιλία, ο ρασοφόρος που πλέον έχει προφυλακιστεί, ζητούσε από πιστούς να συνεισφέρουν. Ήξερε και έβλεπε πως με το πέρασμα του χρόνου πείθονταν όλο και περισσότεροι.

«Ποτέ δεν ζητάω χρήματα το ξέρετε» ακούγεται να λέει σε βίντεό του, ωστόσο λίγο αργότερα αναφέρει: «Κάντε κοινοποίηση και λίγο λίγο να βοηθήσει ο καθένας για να αποκτήσει ο ναός καμπάνα πριν την γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Κάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για το πώς θα μπορείτε να βοηθήσετε. Βοηθήστε ενεργά».

Καμπάνα που του έκλεψαν, όπως είπε, μέσα από τον ναό, αλλά αμέλησε να πει πως η 55χρονη καρκινοπαθής από τον Καναδά του είχε δώσει 2.000 ευρώ για να αγοράσει νέα.

Ο 46χρονος δεν απευθυνόταν μόνο στους Έλληνες του Καναδά, αλλά της Γερμανίας. Χρησιμοποιούσε κάθε πλατφόρμα, από YouTube, Facebook, μέχρι TikTok.

Το ψευτοκήρυγμά του

«Και οι ρασοφόροι είμαστε άνθρωποι με πάθη και ανθρώπινη αδυναμία. Και θα μου πείτε πώς ένα κληρικός που λειτουργεί, που κάνει τέτοιο έργο, μπορεί να έχει την ανθρώπινη αδυναμία;» έλεγε σε κήρυγμά του.

O 46χρονος ρασοφόρος θα συνεχίσει λέγοντας πως οι πειρασμοί είναι πολλοί αλλά εκείνος φτιάχνοντας τον ναό στην οδό Λιοσίων πάταξε τον Σατανά. «Αυτός ο ναός είναι η απόδειξη ότι ‘πατήσαμε’ τον Σατανά» πρόσθεσε.

Τελικά ο ναός έγινε η απόδειξη της εγκληματικής δράσης της «ιερής» συμμορίας που έκρυβε μέσα τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών.

«Μας έκανε και χιούμορ»

Με φόντο την εικόνα του Αγίου και τα τάματα των ανυποψίαστων πιστών, ο 46χρονος έκανε επίκληση στο συναίσθημα.

«Ακόμα και το 1 ευρώ που πέφτει στο παγκάρι πάει εδώ μέσα. Δεν πάει στην τσέπη κανενός».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Απλός κόσμος, από το υστέρημά του, έδινε για να φτιαχτούν γεύματα για τους άπορους.

«Θέλουμε να πιστεύουμε πως όλα αυτά τα κρέατα που δωρίζαμε, πράγματι γίνονταν γεύματα αγάπης», λέει στο MEGA ο κ. Χριστόφορος, ιδιοκτήτης κρεοπωλείου.

«Ζήταγε και χορηγία, να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε κρέατα, θα μας έβαζε και στο YouTube ότι το τάδε κρεοπωλείο (έχει) εξαιρετικά κρέατα, αλλά μου έμεινε αξέχαστο που ήταν κάτι γιαγιούλες και συζητιόταν ότι τις παίρνει από κοντά και τους παίρνει και την περιουσία και τα σπίτια. Εξακολουθούσε να ψωνίζει και μεγάλες ποσότητες κρέατος. Μιλάμε 200 ευρώ. Θυμάμαι ότι κάναμε και χιούμορ και γελάγαμε και έλεγε ‘λεφτά υπάρχουν, τουλάχιστον να έχουμε και κρέας’, μας έκανε και χιούμορ».

«Γιατί δίνετε χρήματα σε αυτούς και όχι σε εμάς που κάνουμε πραγματικό έργο» έλεγε σε άλλο βίντεο στο κανάλι του:

«Δεν γίνεται να βλέπω να στέλνετε εκατοντάδες ευρώ και να γίνονται πλούσιοι άνθρωποι που σας δείχνουν τι μαγιό φόρεσαν. Ποιο θα ήταν καλύτερο, να σας λέω ότι έχετε μάγια ή να σας λέω για φανουρόπιτα…».

«Φανουρόπιτα» για το κύκλωμα πάντως ήταν η ακατέργαστη κάνναβη. Τα έξοδα «έτρεχαν» και ο ρασοφόρος αναζητούσε με κάθε τρόπο πόρους.