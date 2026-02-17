newspaper
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 17 Φεβρουαρίου 2026, 21:23

«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε μάλιστα πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Spotlight

Λάβρος κατά του Άδωνι Γεωργιάδη και των δημοσιογράφων που έφεραν στο φως της δημοσιότητας την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας για εκκρεμότητες στην καταβολή δεδουλευμένο αλλά και συνθήκες bullying από την πρόεδρο, εμφανίστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε μια δήλωση ποταμό που διήρκησε περισσότερα από 22 λεπτά η Πρόεδρος της Πλεύσης, δεν αναγνώρισε την καταγγελία ούτε επιβεβαίωσε πως η καταγγέλλουσα, Άννα Καρακίτσου, εργάζεται στο κόμμα εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο (δεν επιβεβαιώνει πως δεν έχει εργαστεί ποτέ).

Μάλιστα, διαμηνύει πως θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και των δημοσιογράφων που ανέδειξαν την είδηση ενώ από την κριτική δεν ξεφεύγει ούτε η επιθεώρηση εργασίας, παρότι η ίδια δηλώνει πως δεν υπάρχει καταγγελία σε αυτή.

«Εδώ και τρεις μέρες με την επικουρία του κυρίου Κουσουλού, ο Γεωργιάδης αναπαράγει μια φερόμενη καταγγελία, φερόμενης εργαζόμενης στην επιθεώρηση εργασίας. Επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά, κανένας δεν έχει την φερόμενη καταγγελία. Έχουν διοχετεύσει στα media καταγγελία που τα ίδια τα μίντια δηλώνουν πως δεν έχουν.

Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπόλογη για ελέγχους που δεν έγιναν στη Βιολάντα, φαίνεται πως δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με Γεωργιάδη για να πλήξει αντιπάλους», ανάφερε χαρακτηριστικά στη δήλωση της και πρόσθεσε για την κ. Καρακίτσου: «όσον αφορά την κυρία Άννα Καρακίτσου γνωστή και ως Άννα Μελίτη. Μπορείτε να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος. Εδώ και περισσότερο από ένα έτος δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ψευδές πως εργάζεται σε εμάς και δεν πληρώνεται.

Κάνει καριέρα σε live συναυλίες, διαμένει στην Πάρο κατά καιρούς και κάνει και άλλες δουλειές. Το τελευταίο μήνυμα της είναι εγκωμιαστικό προς εμένα. Χυδαίο κατασκεύασμα. Έχουμε δεχθεί επανειλημμένες τέτοιες συκοφαντικές επιθέσεις. Τερατώδη ψέματα, προειδοποιω τους όψιμους ανασκαφείς των μαρτυριών πως για άλλη καταγγελία το 2018 ο καταγγέλλων κατέληξε να υπογράφει δήλωση με την οποία ανακάλεσε».

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε επίσης πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες» τους και εξήγησε: «επισήμως ούτε ανεπισήμως δεν έχουμε ενημερωθεί για καμία καταγγελία εργαζόμενου, δεν έχει κινηθεί καμία υπηρεσία της επιθεώρησης εργασίας, θα ζητήσουμε ευθύνες για τη σπέκουλα που γίνεται αυτές τις ημέρες. Από τη χρήση του ονόματος της κυρίας Άννας Καρακίτσου φαίνεται πως επιχειρείται να λοιδορηθεί η δράση μας και να πληγεί η Τζώρτζια Κεφαλά».

Υπενθυμίζεται ότι στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» παρουσιάστηκε η καταγγελία της Αννα Καρακίτσου προς την Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με την οποία η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως αναφέρει, δεχόταν παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα, ενώ της απαγορευόταν να συνομιλεί ή να χαιρετά στελέχη άλλων κομμάτων.

Σε άλλο σημείο της καταγγελίας γίνεται αναφορά σε εξαντλητικά ωράρια, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες μέσα σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία του κόμματος, χωρίς σαφείς οδηγίες για τα καθήκοντά της.

Σημειώνεται πως νέα καταγγελία από πρώην εργαζόμενο της Πλεύσης Ελευθερίας η καταβολή δεδουλευμένων δημοσιοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

YouTube thumbnail

World
Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

inWellness
inTown
newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της
Γεμάτη σκάνδαλα 17.02.26

Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να 'συνηθίσει' την ελληνική κοινωνία σε έναν πολιτικό μιθριδατισμό, με νέα σκάνδαλα να έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια και τη διαφθορά να πνίγει το δημόσιο διάλογο», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου

«Η ίδια εταιρεία, η οποία υπέγραψε μαζί μας χθες, υπογράφει και με την Τουρκία για άλλες περιοχές. Άρα, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο από τα ενεργειακά», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη
Σωφρονιστικά... επιτεύγματα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Στα πρόσφατα γεγονότα στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «απαράδεκτη αντεγκληματι9κή πολιτική της»

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Διπλωματία 17.02.26

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Champions League 17.02.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Αταλάντα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3: Ήττα για τις Ερυθρόλευκες από τις πανίσχυρες Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η παντοδύναμη Μιλάνο έκανε τον τέλειο αγώνα, επικράτησε στο Ρέντη με 3-0 και πλέον έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ
Καμιά άλλη γη 17.02.26

No Other Land: Νέα επίθεση Ισραηλινών εποίκων κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ

Ο συν-σκηνοθέτης του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ No Other Land, Χαμντάν Μπαλάλ, εκπέμπει σήμα κινδύνου μετά από μια νέα, βίαιη επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον της οικογένειάς του στη Δυτική Όχθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου
Μισό λεπτό 17.02.26

Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου

«Ο Calvin Klein δεν είναι μια θρησκεία στην οποία θα ήθελα να προσχωρήσω» Η σχεδιάστρια Veronica Leoni μίλησε για την «ηδονιστική κομψότητα» του οίκου. «Δεν πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτήν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
