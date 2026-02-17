«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου

Λάβρος κατά του Άδωνι Γεωργιάδη και των δημοσιογράφων που έφεραν στο φως της δημοσιότητας την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθερίας για εκκρεμότητες στην καταβολή δεδουλευμένο αλλά και συνθήκες bullying από την πρόεδρο, εμφανίστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε μια δήλωση ποταμό που διήρκησε περισσότερα από 22 λεπτά η Πρόεδρος της Πλεύσης, δεν αναγνώρισε την καταγγελία ούτε επιβεβαίωσε πως η καταγγέλλουσα, Άννα Καρακίτσου, εργάζεται στο κόμμα εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο (δεν επιβεβαιώνει πως δεν έχει εργαστεί ποτέ).

Μάλιστα, διαμηνύει πως θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και των δημοσιογράφων που ανέδειξαν την είδηση ενώ από την κριτική δεν ξεφεύγει ούτε η επιθεώρηση εργασίας, παρότι η ίδια δηλώνει πως δεν υπάρχει καταγγελία σε αυτή.

«Εδώ και τρεις μέρες με την επικουρία του κυρίου Κουσουλού, ο Γεωργιάδης αναπαράγει μια φερόμενη καταγγελία, φερόμενης εργαζόμενης στην επιθεώρηση εργασίας. Επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά, κανένας δεν έχει την φερόμενη καταγγελία. Έχουν διοχετεύσει στα media καταγγελία που τα ίδια τα μίντια δηλώνουν πως δεν έχουν.

Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπόλογη για ελέγχους που δεν έγιναν στη Βιολάντα, φαίνεται πως δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με Γεωργιάδη για να πλήξει αντιπάλους», ανάφερε χαρακτηριστικά στη δήλωση της και πρόσθεσε για την κ. Καρακίτσου: «όσον αφορά την κυρία Άννα Καρακίτσου γνωστή και ως Άννα Μελίτη. Μπορείτε να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος. Εδώ και περισσότερο από ένα έτος δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ψευδές πως εργάζεται σε εμάς και δεν πληρώνεται.

Κάνει καριέρα σε live συναυλίες, διαμένει στην Πάρο κατά καιρούς και κάνει και άλλες δουλειές. Το τελευταίο μήνυμα της είναι εγκωμιαστικό προς εμένα. Χυδαίο κατασκεύασμα. Έχουμε δεχθεί επανειλημμένες τέτοιες συκοφαντικές επιθέσεις. Τερατώδη ψέματα, προειδοποιω τους όψιμους ανασκαφείς των μαρτυριών πως για άλλη καταγγελία το 2018 ο καταγγέλλων κατέληξε να υπογράφει δήλωση με την οποία ανακάλεσε».

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε επίσης πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες» τους και εξήγησε: «επισήμως ούτε ανεπισήμως δεν έχουμε ενημερωθεί για καμία καταγγελία εργαζόμενου, δεν έχει κινηθεί καμία υπηρεσία της επιθεώρησης εργασίας, θα ζητήσουμε ευθύνες για τη σπέκουλα που γίνεται αυτές τις ημέρες. Από τη χρήση του ονόματος της κυρίας Άννας Καρακίτσου φαίνεται πως επιχειρείται να λοιδορηθεί η δράση μας και να πληγεί η Τζώρτζια Κεφαλά».

Υπενθυμίζεται ότι στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» παρουσιάστηκε η καταγγελία της Αννα Καρακίτσου προς την Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με την οποία η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως αναφέρει, δεχόταν παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα, ενώ της απαγορευόταν να συνομιλεί ή να χαιρετά στελέχη άλλων κομμάτων.

Σε άλλο σημείο της καταγγελίας γίνεται αναφορά σε εξαντλητικά ωράρια, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες μέσα σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία του κόμματος, χωρίς σαφείς οδηγίες για τα καθήκοντά της.

Σημειώνεται πως νέα καταγγελία από πρώην εργαζόμενο της Πλεύσης Ελευθερίας η καταβολή δεδουλευμένων δημοσιοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.