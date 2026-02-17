newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17 Φεβρουαρίου 2026, 14:34

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Επιστολή στον δήμαρχο Καισαριανής, Ηλία Σταμέλο, έστειλε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ, ζητώντας να αποκαταστήσει την πλάκα που βεβήλωσαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα», όπως αναφέρει η επιστολή, στο Θυσιαστήριο Καισαριανής.

Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αγαπητέ δήμαρχε,

Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων με συγκλονιστικές φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών, μελών και στελεχών του ΚΚΕ, στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς την 1η Μάη του 1944 προκάλεσε ένα πρωτόγνωρο παλλαϊκό κύμα απαίτησης να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για την επιστροφή και διάθεσή τους στον ελληνικό λαό.

Το Κόμμα μας, από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την πρωτοβουλία, όπως η σχετική επιστολή που απέστειλε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας προς τον πρόεδρο της βουλής και τους αρμόδιους υπουργούς, ώστε αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος και να αποδοθούν εκεί όπου ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στο Δήμο Χαϊδαρίου και στο αρχείο του ΚΚΕ.

Είναι επίσης καθήκον μας, ένα καθήκον στη μνήμη των συντρόφων μας και της αγέρωχης θυσίας τους για μια ανώτερη κοινωνία χωρίς πολέμους, πείνα και εκμετάλλευση, να δοθεί άμεση απάντηση και στα θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα που κινήθηκαν στα μαύρα σκοτάδια και βεβήλωσαν το Μνημείο των εκτελεσμένων στο Θυσιαστήριο και συγκεκριμένα της πλάκας όπου αναγράφονται οι 200 κομμουνιστές. Για το σκοπό αυτό θέλουμε ως Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ να έχουμε την τιμή της αποκατάστασης αυτής της πλάκας στη μνήμη των εκτελεσμένων συντρόφων μας.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση για την επίτευξη του κοινού μας αιτήματος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια - την κερδοσκοπία - την υπέρμετρη αύξηση των τιμών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Πολιτική 12.02.26

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
Μπάσκετ 17.02.26

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Προβλήματα 17.02.26

Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο - Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δοκιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κακοκαιρία. Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου. Η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια

Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο