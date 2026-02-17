Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Επιστολή στον δήμαρχο Καισαριανής, Ηλία Σταμέλο, έστειλε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ, ζητώντας να αποκαταστήσει την πλάκα που βεβήλωσαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα», όπως αναφέρει η επιστολή, στο Θυσιαστήριο Καισαριανής.

Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Αγαπητέ δήμαρχε,

Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων με συγκλονιστικές φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών, μελών και στελεχών του ΚΚΕ, στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς την 1η Μάη του 1944 προκάλεσε ένα πρωτόγνωρο παλλαϊκό κύμα απαίτησης να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για την επιστροφή και διάθεσή τους στον ελληνικό λαό.

Το Κόμμα μας, από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την πρωτοβουλία, όπως η σχετική επιστολή που απέστειλε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας προς τον πρόεδρο της βουλής και τους αρμόδιους υπουργούς, ώστε αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος και να αποδοθούν εκεί όπου ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στο Δήμο Χαϊδαρίου και στο αρχείο του ΚΚΕ.

Είναι επίσης καθήκον μας, ένα καθήκον στη μνήμη των συντρόφων μας και της αγέρωχης θυσίας τους για μια ανώτερη κοινωνία χωρίς πολέμους, πείνα και εκμετάλλευση, να δοθεί άμεση απάντηση και στα θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα που κινήθηκαν στα μαύρα σκοτάδια και βεβήλωσαν το Μνημείο των εκτελεσμένων στο Θυσιαστήριο και συγκεκριμένα της πλάκας όπου αναγράφονται οι 200 κομμουνιστές. Για το σκοπό αυτό θέλουμε ως Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ να έχουμε την τιμή της αποκατάστασης αυτής της πλάκας στη μνήμη των εκτελεσμένων συντρόφων μας.

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση για την επίτευξη του κοινού μας αιτήματος».