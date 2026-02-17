Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Μεσογειακή διατροφή συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού
Υγεία 17 Φεβρουαρίου 2026, 13:14

Η Μεσογειακή διατροφή συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού

Η συνεπής μεσογειακή διατροφή συνδέεται με μείωση του κινδύνου ισχαιμικού εγκεφαλικού κατά 16% και αιμορραγικού εγκεφαλικού κατά 25%.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Οι γυναίκες που ακολουθούν μεσογειακή διατροφή αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο ισχαιμικού ή αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, δείχνει μελέτη που παρακολούθησε δεκάδες χιλιάδες εθελόντριες για δύο δεκαετίες.

Η στατιστική σύνδεση που προέκυψε δεν αρκεί για να αποδείξει ότι η μεσογειακή διατροφή είναι η αιτία της μείωσης του κινδύνου, βρίσκεται όμως σε συμφωνία με πληθώρα προηγούμενων μελετών.

«Τα ευρήματά μας στηρίζουν τις αυξανόμενες ενδείξεις ότι μια υγιεινή διατροφή έχει κρίσιμη σημασία για την πρόληψη του εγκεφαλικού» δήλωσε η Σοφία Ουάνγκ του Κέντρου Καρκίνου «City of Hope» στην Καλιφόρνια, μέλος της ομάδας που υπογράφει τη μελέτη στο Neurology Open Access, έκδοση της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Η μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση φυτικών τροφίμων -φρούτων, λαχανικών, οσπρίων- και ελαιολάδου ως κύριας πηγής λιπαρών, περιορισμένη πρόσληψη κρέατος και γαλακτοκομικών και μέτρια κατανάλωση ψαριών και κρασιού.

Μείωση του κινδύνου έως 25%

Πολυάριθμες μελέτες υποδεικνύουν ότι η πιστή τήρηση της μεσογειακής δίαιτας σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο, μειωμένη συχνότητα άνοιας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Μειωμένος κίνδυνος έχει τεκμηριωθεί και για τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, τα οποία οφείλονται σε απόφραξη αγγείων που αιματώνουν τον εγκέφαλο, ενώ λιγότερο μελετημένη είναι η σχέση με τα αιμορραγικά εγκεφαλικά.

Για να απαντήσει στο ερώτημα, διεθνής ερευνητική ομάδα εξέτασε δεδομένα για 106.000 γυναίκες, μέσης ηλικίας 53 ετών, οι οποίες κλήθηκαν στην αρχή της μελέτης να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια για τη διατροφή τους. Οι συμμετέχουσες βαθμολογήθηκαν από το ένα έως το εννέα ως προς τη συνεπή τήρηση της μεσογειακής δίαιτας και παρακολουθήθηκαν για 21 χρόνια κατά μέσο όρο.

Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 4.083 εγκεφαλικά επεισόδια, από τα οποία τα 3.358 ήταν ισχαιμικά και τα 725 αιμορραγικά. Αφότου στάθμισαν τα αποτελέσματα για άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού, όπως το κάπνισμα, η καθιστική ζωή και η υπέρταση, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η συνεπής μεσογειακή διατροφή συνδέεται με μείωση του κινδύνου ισχαιμικού εγκεφαλικού κατά 16% και αιμορραγικού εγκεφαλικού κατά 25%.

Ο Νικόλαος Σκαρμέας του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας.

Η ανάλυση, πάντως, δεν μπορεί να τεκμηριώσει αιτιώδη σχέση, καθώς η μείωση του κινδύνου θα μπορούσε να οφείλεται σε άλλους παράγοντες –σε γενικές γραμμές, τα άτομα που προσέχουν τη διατροφή τους είναι πιθανό να φροντίζουν περισσότερο την υγεία τους γενικά. Ενας άλλος περιορισμός της μελέτης, αναγνώρισαν οι ερευνητές, είναι ότι βασίστηκε σε ερωτηματολόγια, τα οποία συχνά δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων.

Τα ευρήματα, πάντως, βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που τεκμηριώνουν την προστατευτική δράση της μεσογειακής δίαιτας στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

inWellness
inTown
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» – Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ ζητούν μέτρα προσαρμογής
Νέα πραγματικότητα 17.02.26

«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» - Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ σημαίνουν συναγερμό

Χωρίς μέτρα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, η κλιματική αλλαγή απειλεί να «διαβρώσει και να αποσταθεροποιήσει τα οικονομικά και κοινωνικά θεμέλια της Ευρώπης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Εργασιακό burnout – Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις
Έρευνες 15.02.26

Εργασιακό burnout - Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις ανθρώπους

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη «σιωπηρή φθορά» του burnout που οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα - Πότε και πού εκδηλώνονται το πρώτα σημάδια - Τι δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία από έρευνες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8
Μπάσκετ 17.02.26

Ολυμπιακός: Οι οκτώ διαθέσιμοι ξένοι του και ο «γρίφος» για τον Μπαρτζώκα στο Final 8

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να λύσει τον «γρίφο» με τους ξένους – Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια ήταν η τελευταία αλλαγή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη
Σωφρονιστικά... επιτεύγματα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Στα πρόσφατα γεγονότα στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «απαράδεκτη αντεγκληματι9κή πολιτική της»

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο