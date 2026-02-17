Η Μεσογειακή διατροφή συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού

Οι γυναίκες που ακολουθούν μεσογειακή διατροφή αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο ισχαιμικού ή αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, δείχνει μελέτη που παρακολούθησε δεκάδες χιλιάδες εθελόντριες για δύο δεκαετίες.

Η στατιστική σύνδεση που προέκυψε δεν αρκεί για να αποδείξει ότι η μεσογειακή διατροφή είναι η αιτία της μείωσης του κινδύνου, βρίσκεται όμως σε συμφωνία με πληθώρα προηγούμενων μελετών.

«Τα ευρήματά μας στηρίζουν τις αυξανόμενες ενδείξεις ότι μια υγιεινή διατροφή έχει κρίσιμη σημασία για την πρόληψη του εγκεφαλικού» δήλωσε η Σοφία Ουάνγκ του Κέντρου Καρκίνου «City of Hope» στην Καλιφόρνια, μέλος της ομάδας που υπογράφει τη μελέτη στο Neurology Open Access, έκδοση της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

Η μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση φυτικών τροφίμων -φρούτων, λαχανικών, οσπρίων- και ελαιολάδου ως κύριας πηγής λιπαρών, περιορισμένη πρόσληψη κρέατος και γαλακτοκομικών και μέτρια κατανάλωση ψαριών και κρασιού.

Μείωση του κινδύνου έως 25%

Πολυάριθμες μελέτες υποδεικνύουν ότι η πιστή τήρηση της μεσογειακής δίαιτας σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο, μειωμένη συχνότητα άνοιας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Μειωμένος κίνδυνος έχει τεκμηριωθεί και για τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, τα οποία οφείλονται σε απόφραξη αγγείων που αιματώνουν τον εγκέφαλο, ενώ λιγότερο μελετημένη είναι η σχέση με τα αιμορραγικά εγκεφαλικά.

Για να απαντήσει στο ερώτημα, διεθνής ερευνητική ομάδα εξέτασε δεδομένα για 106.000 γυναίκες, μέσης ηλικίας 53 ετών, οι οποίες κλήθηκαν στην αρχή της μελέτης να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια για τη διατροφή τους. Οι συμμετέχουσες βαθμολογήθηκαν από το ένα έως το εννέα ως προς τη συνεπή τήρηση της μεσογειακής δίαιτας και παρακολουθήθηκαν για 21 χρόνια κατά μέσο όρο.

Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 4.083 εγκεφαλικά επεισόδια, από τα οποία τα 3.358 ήταν ισχαιμικά και τα 725 αιμορραγικά. Αφότου στάθμισαν τα αποτελέσματα για άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού, όπως το κάπνισμα, η καθιστική ζωή και η υπέρταση, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η συνεπής μεσογειακή διατροφή συνδέεται με μείωση του κινδύνου ισχαιμικού εγκεφαλικού κατά 16% και αιμορραγικού εγκεφαλικού κατά 25%.

Ο Νικόλαος Σκαρμέας του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης και της Ιατρικής Σχολής Αθηνών είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας.

Η ανάλυση, πάντως, δεν μπορεί να τεκμηριώσει αιτιώδη σχέση, καθώς η μείωση του κινδύνου θα μπορούσε να οφείλεται σε άλλους παράγοντες –σε γενικές γραμμές, τα άτομα που προσέχουν τη διατροφή τους είναι πιθανό να φροντίζουν περισσότερο την υγεία τους γενικά. Ενας άλλος περιορισμός της μελέτης, αναγνώρισαν οι ερευνητές, είναι ότι βασίστηκε σε ερωτηματολόγια, τα οποία συχνά δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων.

Τα ευρήματα, πάντως, βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που τεκμηριώνουν την προστατευτική δράση της μεσογειακής δίαιτας στο καρδιαγγειακό σύστημα.