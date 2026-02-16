Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ

Η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό) και όσο περνούν οι μέρες κορυφώνονται και οι προετοιμασίες των διοργανωτών για την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Αναμφίβολα, το πιο ιστορικό γήπεδο που θα φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ 2026, είναι το εμβληματικό Αζτέκα, στην πόλη του Μεξικού, ένα γήπεδο στο οποίο είχαν διεξαχθεί οι τελικοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 (Βραζιλία – Ιταλία 4-1) και του 1986 (Αργεντινή – Δυτική Γερμανία 3-2).

Το 1970 ο Πελέ σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στο Αζτέκα και 16 χρόνια αργότερα ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ίδιο γήπεδο, είχε πετύχει ο Αργεντίνος το γκολ που έμεινε στην ιστορία με την ατάκα του Ντιέγκο «το χέρι του Θεού».

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί κι έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους Μεξικανούς αλλά και στα υψηλά κλιμάκια της FIFA, είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων στο ιστορικό γήπεδο.

Η ανακατασκευή του Αζτέκα έχει «πέσει έξω» από τα χρονοδιαγράμματα και είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει κίνδυνος να μην είναι έτοιμο το γήπεδο, για το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Renovations at the Azteca Stadium are overrunning sparking fears it won’t be ready for the World Cuphttps://t.co/6sJu0EtdH9 pic.twitter.com/d2oksbZLzP — Mirror Football (@MirrorFootball) February 16, 2026

Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πολλά και δεν είναι τυχαίο πως αξιωματούχοι της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας του εναρκτήριου αγώνα του Μουντιάλ, βλέποντας ότι τα έργα έχουν μείνει πολύ πίσω.

Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις εξέδρες ή άλλους χώρους του ιστορικού γηπέδου αλλά έχει να κάνει και με το πάρκινγκ όπως και με τους χώρους δίπλα στο γήπεδο.

Τα σκουπίδια έχουν κατακλύσει τον χώρο που προορίζεται για πάρκινγκ και η εικόνα είναι απογοητευτική, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι Μεξικάνοι να μην προλάβουν τις προθεσμίες που έχουν από την FIFA.

Πολλοί μάλιστα θεωρούν πως το πάρκινγκ δεν θα ολοκληρωθεί καθώς θα δοθεί προτεραιότητα σε άλλες εργασίες.

Στις 28 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί στο Αζτέκα, η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα Μεξικού – Πορτογαλίας ο οποίος θα έχει τον χαρακτήρα του τελικού τεστ για το ιστορικό γήπεδο δυόμιση μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αν ο φιλικός αγώνας θα γίνει τελικά στο Αζτέκα ή σε κάποιο άλλο γήπεδο.

Το σίγουρο πάντως είναι πως αυτή την στιγμή το ιστορικό γήπεδο στην πρωτεύουσα του Μεξικού δεν έχει την μορφή που θα έπρεπε, καθώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στα έργα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν τελικά θα βρεθεί λύση στο μεγάλο αυτό ζήτημα.

Προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα ανακατασκευής, υπάρχουν και στο Gillette Stadium της Βοστώνης, καθώς η FIFA είναι σε αντιπαράθεση με τις αρχές της πόλης, λόγω του κόστους των εργασιών για την ανακατασκευή του γηπέδου, το οποίο θα φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ, μεταξύ των οποίων και την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Σκωτία.