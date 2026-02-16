sports betsson
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ
On Field 16 Φεβρουαρίου 2026, 23:00

Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ

Τα έργα ανακατασκευής του εμβληματικού γηπέδου έχουν καθυστερήσει πολύ και ίσως το Αζτέκα δεν είναι έτοιμο για το εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Spotlight

Η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε τρεις χώρες (ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό) και όσο περνούν οι μέρες κορυφώνονται και οι προετοιμασίες των διοργανωτών για την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Αναμφίβολα, το πιο ιστορικό γήπεδο που θα φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ 2026, είναι το εμβληματικό Αζτέκα, στην πόλη του Μεξικού, ένα γήπεδο στο οποίο είχαν διεξαχθεί οι τελικοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 (Βραζιλία – Ιταλία 4-1) και του 1986 (Αργεντινή – Δυτική Γερμανία 3-2).

Το 1970 ο Πελέ σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στο Αζτέκα και 16 χρόνια αργότερα ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ίδιο γήπεδο, είχε πετύχει ο Αργεντίνος το γκολ που έμεινε στην ιστορία με την ατάκα του Ντιέγκο «το χέρι του Θεού».

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί κι έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους Μεξικανούς αλλά και στα υψηλά κλιμάκια της FIFA, είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων στο ιστορικό γήπεδο.

Η ανακατασκευή του Αζτέκα έχει «πέσει έξω» από τα χρονοδιαγράμματα και είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει κίνδυνος να μην είναι έτοιμο το γήπεδο, για το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πολλά και δεν είναι τυχαίο πως αξιωματούχοι της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας του εναρκτήριου αγώνα του Μουντιάλ, βλέποντας ότι τα έργα έχουν μείνει πολύ πίσω.

Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις εξέδρες ή άλλους χώρους του ιστορικού γηπέδου αλλά έχει να κάνει και με το πάρκινγκ όπως και με τους χώρους δίπλα στο γήπεδο.

Τα σκουπίδια έχουν κατακλύσει τον χώρο που προορίζεται για πάρκινγκ και η εικόνα είναι απογοητευτική, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι Μεξικάνοι να μην προλάβουν τις προθεσμίες που έχουν από την FIFA.

Πολλοί μάλιστα θεωρούν πως το πάρκινγκ δεν θα ολοκληρωθεί καθώς θα δοθεί προτεραιότητα σε άλλες εργασίες.

Στις 28 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί στο Αζτέκα, η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα Μεξικού – Πορτογαλίας ο οποίος θα έχει τον χαρακτήρα του τελικού τεστ για το ιστορικό γήπεδο δυόμιση μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αν ο φιλικός αγώνας θα γίνει τελικά στο Αζτέκα ή σε κάποιο άλλο γήπεδο.

Το σίγουρο πάντως είναι πως αυτή την στιγμή το ιστορικό γήπεδο στην πρωτεύουσα του Μεξικού δεν έχει την μορφή που θα έπρεπε, καθώς υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στα έργα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν τελικά θα βρεθεί λύση στο μεγάλο αυτό ζήτημα.

Προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα ανακατασκευής, υπάρχουν και στο Gillette Stadium της Βοστώνης, καθώς η FIFA είναι σε αντιπαράθεση με τις αρχές της πόλης, λόγω του κόστους των εργασιών για την ανακατασκευή του γηπέδου, το οποίο θα φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ, μεταξύ των οποίων και την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Σκωτία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Νέα έρευνα: Το 66% διατηρούν επαφή με τους πρώην τους

Πετρέλαιο
Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

inWellness
inTown
Stream sports
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
On Field 15.02.26

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Αιγύπτιου στράικερ στο Άνφιλντ και δεν… μάσησε τα λόγια του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13.02.26

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους

«Θα σε πυροβολήσω», «Θα σε σκοτώσω»... Ο Λα Πένια κατάγγειλε στην αστυνομία απειλές θανάτου που αφορούσαν τη σύζυγό του και τις δυο κόρες του. Αναμένεται να τιμωρηθεί για την αποβολή του Καλούλου

Βάιος Μπαλάφας
Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 16.02.26

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο

Ο 38χρονος Βούλγαρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας - Αμέσως μετά ο δικηγόρος του έκανε δηλώσεις αναφέροντας όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία
«Τομές» 16.02.26

Σχέδιο Τσίπρα για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία

Με οκτώ προτάσεις για μια νέα αγροτική πολιτική, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, προσήλθε στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης είπε πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Σχέδιο για θεσμοθέτηση εθνικής τράπεζας Γης και ελάχιστο αγροτικό εισόδημα.

Σύνταξη
Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά – Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο
Η ζωή και η δράση του 16.02.26

Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά - Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report
English edition 16.02.26

Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report

Arrivals and revenues increased from Greece’s five main tourism markets — Germany, the United Kingdom, Italy, France and the United States

Σύνταξη
Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
Ελλάδα 16.02.26

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν
Μπάσκετ 16.02.26

Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως αθλητή του Παναθηναϊκού και και αποκάλυψε τους τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει το τριφύλλι προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Μπαρτσελόνα για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
Η προφητεία 16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
Σκληρές εικόνες 16.02.26

Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Σύνταξη
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, όμως ο Πανσερραϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63′ ισοφάρισε αμφότερες κι έτσι πήρε μια παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, μέσα στο Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την 21 αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Wasserman 16.02.26

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Δείτε βίντεο 16.02.26

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο