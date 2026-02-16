Live: Ο Μητσοτάκης στην πρωτοχρονιάτικη πίτα της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά αυτή την ώρα σε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.
Δείτε live
