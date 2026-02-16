Live: Ο Μητσοτάκης στην πρωτοχρονιάτικη πίτα της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ

Ρότα για την Ιθάκη

Με προτάσεις-τομές για τους αγρότες στη Λάρισα ο Τσίπρας – «Μας πουλάνε την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του, στη Λάρισα, αναφέρθηκε σε οκτώ τομές που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου μίλησε για την ασφάλεια και την «ψευδεπίγραφη σταθερότητα» που «πουλάει» η κυβέρνηση και έφερε τη νέα γενιά στο προσκήνιο.