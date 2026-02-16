Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Θετικό βήμα από το υπουργείο Πολιτισμού, να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών», της Καισαριανής σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην δρομολόγηση των διαδικασιών διεκδίκησης της απόκτησης τους.

«Αποτελεί θετικό βήμα η πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού να διακριβώσει την αυθεντικότητα των φωτογραφιών και να φροντίσει ώστε να περιέλθουνε αυτές στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους.

Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Δείχνει την αυταπάρνηση και τη θυσία με την οποία Έλληνες πατριώτες έδωσαν τη μεγάλη μάχη για δημοκρατία, ανεξαρτησία, υπερηφάνεια και ελευθερία», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.