Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς
- Ληστεία σούπερ μάρκετ: Η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στην επιχείρηση κρατώντας όπλο
- Στρατιωτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποίησε το Ιράν
- Φορολογικά έσοδα 6,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο – Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα
- Ερωτήματα και… κενά στην έρευνα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
«Θετικό βήμα από το υπουργείο Πολιτισμού, να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών», της Καισαριανής σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην δρομολόγηση των διαδικασιών διεκδίκησης της απόκτησης τους.
«Αποτελεί θετικό βήμα η πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού να διακριβώσει την αυθεντικότητα των φωτογραφιών και να φροντίσει ώστε να περιέλθουνε αυτές στην ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους.
Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Δείχνει την αυταπάρνηση και τη θυσία με την οποία Έλληνες πατριώτες έδωσαν τη μεγάλη μάχη για δημοκρατία, ανεξαρτησία, υπερηφάνεια και ελευθερία», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς.
- «Τα έχουμε χάσει» – Σε σοκ ο πατέρας του 20χρονου που κατηγορείται ότι βίασε ανήλικο και το βιντεοσκοπούσε
- Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
- Κράσαρε το Χ – Χρήστες από όλο τον κόσμο αναφέρουν προβλήματα
- Νέο βιοκλιματικό σχολείο στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών
- Τουρκία: Τρεις εργάτες παγιδεύτηκαν σε ορυχείο που κατέρρευσε στο Ζονγκουλντάκ
- Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
- Χρηματοδότηση για αναπτυξιακά έργα θέλει ο Δήμαρχος Πλατανιά
- Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις