Έγκλημα στο Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν και οι τρεις για τη δολοφονία του 40χρονου

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν και οι τρεις για τη δολοφονία του 40χρονου φίλου τους. Πρόκειται για τον 37χρονο σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία καθώς και η 28χρονη με τον 48χρονο οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας και άφησαν το θύμα αιμόφυρτο να πεθάνει.

Σύμφωνα με το patris.gr, στην απολογία τους και οι τρεις ισχυρίστηκαν ότι νόμιζαν ότι ο τραυματισμός του 40χρονου δεν ήταν σοβαρός και για τον λόγο αυτό τον εγκατέλειψαν ενώ ο 37χρονος κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή ότι βρισκόταν σε άμυνα και το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε με μαχαίρι. Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε του το άρπαξε από τα χέρια και τον τραυμάτισε στο πόδι.

Το ιστορικό

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης (11/2), όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για έναν νεκρό που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Καμίνια.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και κατά την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε πως ο 40χρονος νεκρός, πιθανότατα ήταν χρήστης, καθώς δίπλα από το άψυχο σώμα του εντοπίστηκαν τα σχετικά σύνεργα. Μάλιστα, ο ίδιος φαίνεται πως χρησιμοποιούσε σαν «καβάτζα» το εγκαταλελειμμένο κτίριο για να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές στο patris.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός του να προήλθε αρκετές ώρες νωρίτερα καθώς είχε ξεκινήσει η διαδικασία της σήψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το στο χώρο δεν βρέθηκε το φονικό όπλο.

Οι προσαγωγές και οι τρεις συλλήψεις

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή αναγνώρισαν τον 40χρονο ο οποίος είχε απασχολήσει αρκετές φορές τους αστυνομικούς με υποθέσεις ναρκωτικών.

Ξεκινώντας τις έρευνες στράφηκαν στα… γνωστά στέκια ναρκομανών και μέσα σε λίγη ώρα κατάφεραν και εντόπισαν τους τρεις δράστες.

Όπως διαπιστώθηκε, κατά την προανάκριση, και οι τέσσερις ήταν γνωστοί και έκαναν παρέα. Ο 37χρονος δράστης ομολόγησε σχεδόν αμέσως ότι εκείνος δολοφόνησε τον 40χρονο ενώ μαζί του βρίσκονταν τόσο η 28χρονη όσο και ο 48χρονος.

Το θύμα έφερε μαχαιριές στο πόδι και στο σώμα του ενώ όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής, κατά την πρώτη του αυτοψία, φαίνεται πως τα τραύματα δεν ήταν θανατηφόρα με τον 40χρονο να μένει αρκετή ώρα μόνος του προσπαθώντας να σταματήσει την αιμορραγία. Μάλιστα, όπως αναφέρεται αν είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως ο 40χρονος πιθανότατα θα ζούσε.