Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα τρία άτομα για τη δολοφονία 40χρονου

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 40χρονου άνδρα στην περιοχή των Καμινίων Ηρακλείου.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ένας 37χρονος, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα, ένας 47χρονος άνδρας και μία 28χρονη γυναίκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές φέρονται να μην παρείχαν καμία βοήθεια στο θύμα μετά τον τραυματισμό του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ανάμεσα σε σωρούς από σκουπίδια, ποντίκια και σύνεργα χρήσης ναρκωτικών έσβησε αβοήθητος ο 40χρονος τοξικομανής σε ένα από τα παραπήγματα στα παλιά Ταμπακαριά, στην περιοχή των Καμινίων Ηρακλείου. Εκεί όπου τα τελευταία χρόνια ο ίδιος και άλλοι τοξικομανείς είχαν βρει καταφύγιο. Οι ίδιοι άνθρωποι τον άφησαν αβοήθητο, όταν 37χρονος τον τραυμάτισε με μαχαίρι μετά από καβγά με κίνητρο ερωτική αντιζηλία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, η Σήμανση και ιατροδικαστής, καθώς το θύμα έφερε δύο εμφανή τραύματα ψηλά στον λαιμό και αριστερά στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς κάποιο μικρό μαχαίρι.

Παρά την κατάσταση που επικρατούσε στον χώρο με σάπια στρώματα και σωρούς σκουπιδιών, όλα δείχνουν πως προηγήθηκε κάποιος καβγάς και πάλη, η οποία κατέληξε στον θάνατο του 40χρονου.

Οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι το έγκλημα διαπράχθηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, έπειτα από καβγά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, στο παράπηγμα το βράδυ της Τρίτης είχαν βρεθεί φίλοι του 40χρονου, με τους οποίους έπινε μέχρι αργά. Με αφορμή ερωτική αντιζηλία, “για τα μάτια” της νυν συντρόφου του 40χρονου, φαίνεται να ξέσπασε καβγάς, στη διάρκεια του οποίου δέχτηκε αρκετά χτυπήματα στο πρόσωπο, καθώς διαπιστώθηκαν εκδορές, τα δύο εμφανή τραύματα, πιθανότητα άλλα χτυπήματα στον κορμό, αλλά και ένα μοιραίο, όπως φαίνεται, τραύμα στον μηρό.