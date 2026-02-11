Κρήτη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια

«Συναγερμός» σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στις Αρχές στο Ηράκλειο στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 40χρονο ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο με το άψυχο σώμα του να εντοπίζεται σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Καμίνια.

Εγκληματική ενέργεια

Στο σημείο έχουν κληθεί ασθενοφόρο αλλά και η αστυνομία με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πως ο 40χρονος έχει πέσει θύμα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών