Κρήτη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια
Το θύμα χρήστης ναρκωτικών ουσιών φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο
- Πρωταθλήτρια στη στεγαστική ανασφάλεια η Ελλάδα – Υποψήφιος «ξεσπιτόγατος» ο 1 στους 3 ενοικιαστές
- Χειροπέδες σε πιλότο κατηγορούμενο για παιδεραστία λίγο πριν την απογείωση
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
- Σε «Red Code» Αχαΐα και Ηλεία ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
«Συναγερμός» σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στις Αρχές στο Ηράκλειο στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 40χρονο ο οποίος φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο με το άψυχο σώμα του να εντοπίζεται σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Καμίνια.
Εγκληματική ενέργεια
Στο σημείο έχουν κληθεί ασθενοφόρο αλλά και η αστυνομία με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο πως ο 40χρονος έχει πέσει θύμα ανθρωποκτονίας.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών
- Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα του δικεφάλου για τον επαναληπτικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό
- Κρήτη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (pic)
- Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE
- Καλλιθέα: Καλύτερη εικόνα για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι λέει ο πατέρας του για το ατύχημα
- Χαμός με Κόντε στη Νάπολι – Ο αποκλεισμός στο Κύπελλο και τα δύο… δάχτυλα που έδειξε ο Ιταλός
- Απόκριες στην Αθήνα: Οι πιο απίθανοι μασκαράδες πλημμυρίζουν το Ζάππειο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις