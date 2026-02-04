Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού
Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου ένας άνδρας στους Αγίους Θεοδώρους.
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από τον εντοπισμό ενός άνδρα στο οδόστρωμα, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.
Σύμφωνα με το korinthostv, ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (4/02) πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Αστυνομία που έχει αποκλείσει περιμετρικά το σημείο και αναμένεται ο ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί.
