Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές από τον εντοπισμό ενός άνδρα στο οδόστρωμα, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Σύμφωνα με το korinthostv, ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (4/02) πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Αστυνομία που έχει αποκλείσει περιμετρικά το σημείο και αναμένεται ο ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί.