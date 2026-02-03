Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Από την Αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοχειρία.
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα το πρωί της Τρίτης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό και εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο.
Από την Αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοχειρία.
