Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό και εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο.

Από την Αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοχειρία.