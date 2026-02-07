Μαραθώνος: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
Νεκρός κατέληξε πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (06/02) στη λεωφόρο Μαραθώνος.
Το τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, σημειώθηκε περίπου 500 μετά τη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την Πικερμίου.
Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, τα οποία διακόμισαν τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.
