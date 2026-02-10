Τραγική κατάληξη για τον 55χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μαρούσι
Ο 55χρονος είχε εξαφανιστεί στις 31 Ιανουαρίου από το Ηράκλειο Αττικής.
Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 55χρονου Αντώνη Μπατζέ ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες στο Μαρούσι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του Χαμόγελου του Παιδιού ο 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Αμαρουσίου τη Δευτέρα, ενώ τα αίτια θανάτου του διερευνώνται από τις Αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Μπατζές, 55 ετών, είχε εξαφανιστεί στις 31/01/2026 από το Ηράκλειο Αττικής.
Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί στις 03/02/2026 για την εξαφάνιση του Αντώνη Μπατζέ και είχε προχωρήσει άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς πιθανόν να συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Μπατζέ και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.
