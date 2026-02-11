Ηράκλειο: Άγρια δολοφονία 40χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο
Η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ενώ φέρεται να ομολόγησε ένας 37χρονος ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε τον 40χρονο μπροστά στους άλλους δύο συλληφθέντες μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο
- Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
- Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
- Πιστεύουν οι Έλληνες στους εξωγήινους; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν!
- Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Σοκάρουν οι νεότερες πληροφορίες για το έγκλημα στην περιοχή Καμίνια στο Ηράκλειο Κρήτης με θύμα έναν 40χρονο, χρήστη ουσιών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή αβοήθητος στο παράπηγμα όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με το cretalive το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι ο άτυχος άνδρας θα ζούσε αν η …παρέα του καλούσε το ΕΚΑΒ, αντί να τον άφηνε αιμόφυρτο να ψυχορραγεί αβοήθητος.
Ο τόπος του εγκλήματος
Ο δράστης της ανθρωποκτονίας, 37 ετών, επίσης χρήστης ουσιών αλλά και …ερωτικός αντίζηλος του θύματος, κατάφερε στον 40χρονο μία μαχαιριά στα πόδια αφού προηγουμένως τον ξυλοκόπησε.
Όμως, αντί να τον βοηθήσουν, τόσο εκείνος όσο και οι άλλοι δύο που ήταν παρέα, έφυγαν και τον παράτησαν να αιμορραγεί. Στο παράπηγμα ήταν ακόμα ένας κοινός φίλος χρήστης αλλά και το «μήλο της έριδος», η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν φίλη του θύματος.
Η ερωτική αντιζηλία
Η ερωτική αντιζηλία ήταν εκείνη που προκάλεσε εκτροχιασμό της κατάστασης και ο 37χρονος ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε τον 40χρονο Γιώργο. Άπαντες προσήχθησαν στο Ασφάλεια Ηρακλείου, ανακρίθηκαν και υπήρξε πλήρης ομολογία.
Ο 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παραδέχθηκε την πράξη του, τον «έδωσαν» όμως και οι άλλοι δύο, οι οποίοι επίσης θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης ως κατηγορούμενοι για έκθεση επειδή δεν βοήθησαν τον Γιώργο. Αστυνομικοί εκτιμούν ότι από το απόγευμα της Δευτέρας οπότε και συνέβη το αιματηρό περιστατικό, αν το παραλάμβανε το ΕΚΑΒ, θα ζούσε.
- ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της διάσπασης της ΠΑΣΚΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου
- Καιρός: Δύο κύματα κακοκαιρίας την Τσικνοπέμπτη – Πότε θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα
- Ηράκλειο: Άγρια δολοφονία 40χρονου για τα μάτια μιας γυναίκας – Τον μαχαίρωσαν και τον άφησαν αβοήθητο
- Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό
- Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι
- Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις
- Δημοσκόπηση: Τα σκάνδαλα «θυμώνουν» τους πολίτες – ΟΠΕΚΕΠΕ και ΓΣΕΕ στο προσκήνιο
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς 0-0: «Σφυροκόπημα» των Reds με 35 τελικές, αλλά…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις