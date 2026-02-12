Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι το βασικό πρόσωπο στην υπόθεση της δολοφονίας του 40χρονου άνδρα στα Καμίνια Ηρακλείου Κρήτης.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης γυναίκας και του 49χρονου άνδρα που συνελήφθησαν μαζί του.

Και οι τρεις κατηγορούνται επίσης για έκθεση σε κίνδυνο και για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Τη Δευτέρα οι απολογίες

Νωρίς σήμερα το μεσημέρι, και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, περνώντας το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, ενώ πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Αμέσως μετά οδηγήθηκαν ξανά στα κρατητήρια όπου και θα παραμείνουν έως τις απολογίες τους. To άγριο έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10/2 σε παράπηγμα το οποίο ήταν για χρόνια στέκι τοξικομανών.

Το θύμα φέρεται να είχε σχέσεις με την 28χρονη πρώην σύντροφος του 37χρονου. Για λόγους αντιζηλίας ο 37χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 40χρονο.

Ο 40χρονος που δέχθηκε μαχαιριές στα παλιά Ταμπακαριά δεν έφερε, σύμφωνα με τις ενδείξεις, άμεσα θανατηφόρα τραύματα. Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να τον εγκατέλειψαν χωρίς να καλέσουν βοήθεια.

Θα μπορούσε να είχε σωθεί

Ειδικότερα σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι τα τραύματα που έφερε ο 40χρονος δεν ήταν άμεσα θανατηφόρα. Ωστόσο, ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή αβοήθητος μέσα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στα παλιά Ταμπακαριά, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια σε άθλιες συνθήκες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/2), όταν η 28χρονη επέστρεψε στο παράπηγμα στην παραλιακή λεωφόρο και τον εντόπισε νεκρό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το προηγούμενο βράδυ είχε προηγηθεί έντονος καυγάς, κατά τον οποίο ο 37χρονος φέρεται αρχικά να τον χτύπησε με γάντια που έφεραν σκληρές απολήξεις και στη συνέχεια να τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και στον αριστερό θώρακα.

Τον άφησαν αβοήθητο

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, κανείς από τους τρεις δεν κάλεσε ασθενοφόρο. Όπως προκύπτει από την προανάκριση και το οπτικό υλικό που συνέλεξαν οι Αρχές, όλοι αποχώρησαν από το σημείο, αφήνοντάς τον αβοήθητο. Οι ίδιοι φέρονται να παραδέχθηκαν ότι δεν ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Κατά την εκτίμηση των Αρχών, εάν ο 40χρονος είχε μεταφερθεί έγκαιρα σε νοσοκομείο, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να παραμείνει στη ζωή. Η επιλογή τους να μην παρέμβουν, ωστόσο, οδήγησε στην απώλειά του και στην απαγγελία βαριών κατηγοριών.