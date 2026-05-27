Αντετοκούνμπο: «Ήμουν μπατίρης, σε μια χρονιά έβγαλα 120 εκατ.»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την καριέρα του και το πως άλλαξε η ζωή του μέσα σε μια σεζόν, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο που μπαίνει στο γήπεδο.

Ο Greek Freak είπε ότι έγινε εκατομμυριούχος στα 20 του, ανατρέποντας πλήρως τα μέχρι τότε δεδομένα και αποκάλυψε πως στην καλύτερή του χρονιά σε οικονομικό επίπεδο, έβγαλε 120 εκατ. δολάρια, λέγοντας μάλιστα για αυτή την επιτυχία «είμαι σκληρός κ@@@@λης».

Η συμβουλή και οι ατάκες του Αντετοκούνμπο

Η συμβουλή του Αντετοκούνμπο προς νεότερους αθλητές είναι «ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου».

Εξηγώντας γιατί κατά τη γνώμη του έξι στους δέκα αθλητές πτωχεύουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του, απάντησε λέγοντας «συμβαίνει γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις, ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις».

Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας τόνισε ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος και ότι αυτό μπορεί να συμβεί ενώ ακόμα βρίσκεται στην ενεργό δράση. «Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ».

Αποκάλυψε, τέλος ότι όταν βγαίνει στο γήπεδο σκέφτεται ότι «δεν νιώθω πόνο, μπορώ να τα καταφέρω είμαι ένας σκληρός καρ@@@ς», ενώ θυμήθηκε ένα περιστατικό στο ξεκίνημά του στο NBA. «Είπα στον Κόμπε Μπράιαντ «δώσε μου μια πρόκληση» και μου απάντησε «Γιάννη σε προκαλώ να γίνεις MVP. Τότε εγώ κουβαλούσα ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα MVP και το κοίταζα κάθε μέρα. Και την επόμενη χρονιά έγινα MVP και μετά κέρδισα ξανά τον ίδιο τίτλο. Μίλα για τα πράγματα και όταν το μυαλό σου τα ακούσει κάνει ό,τι χρειάζεται για να πετύχεις τον στόχο σου».