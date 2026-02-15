newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE

«Ένα τέτοιο μέτρο λογοδοσίας θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στη χρήση θανατηφόρας βίας και θα παρείχε έναν αναγκαίο έλεγχο στην κατάχρηση εξουσίας από την ICE και όχι μόνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Ακούγεται σαν ψέμα που μια ανεπτυγμένη χώρα με –υποτίθεται- καλοδουλεμένους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες της να αντιμετωπίζουν νομικά τη βία ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας. Και όμως, στον απόηχο της δολοφονίας των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, εκατοντάδες φοιτητές και νομικοί δάσκαλοι ζητάνε να μπει τέρμα στην ασυλία της αυθαιρεσίας.

Η κατάσταση στις ΗΠΑ δεν θυμίζει συνθήκες καθημερινότητας μιας δημοκρατικής χώρας. Όπως αναφέρει το έγκριτο περιοδικό The Nation «οικογένειες και παιδιά συλλαμβάνονται σε εφόδους της ICE σε σχολεία και νοσοκομεία […]. Τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν και πράγματι έχουν θανατηφόρα αποτελέσματα. 36 άνθρωποι έχουν πεθάνει όντας υπό κράτηση από την ICE από τον Ιανουάριο του 2025. Αξιωματούχοι της ICE εκτός υπηρεσίας έχουν επίσης ενεργήσει με ατιμωρησία, σκοτώνοντας [πολίτες]».

Μπροστά σε αυτό το όργιο ένστολης βίας, μέσα σε μία εβδομάδα, πάνω από 2.600 φοιτητές από 109 Νομικές Σχολές, 22 φοιτητικά συμβούλια, 224 φοιτητικές οργανώσεις και 146 νομικοί ακαδημαϊκοί, συνυπέγραψαν επιστολή που απαιτεί να λογοδοτήσουν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) για τη βία που ασκούν σε ολόκληρη τη χώρα.

«Αυτές οι ομοσπονδιακές οντότητες κακοποιούν τους μετανάστες γείτονές μας, διαλύουν οικογένειες, δολοφονούν πολίτες και προκαλούν χάος σε ολόκληρη τη χώρα» αναφέρει η επιστολή που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Nation. Πέρα από ομοσπονδιακές ή πολιτειακές ποινικές διώξεις, δεν υπάρχει κανένα ένδικο μέσο για τις οικογένειες της Ρενέ Γκουντ ή του Άλεξ Πρέτι.

Μέχρι σήμερα ίσχυε το Άρθρο 1983 που ψηφίστηκε στο μακρινό… 1871! Σύμφωνα με τον νόμο αυτό οι Αμερικανοί πολίτες να στραφούν νομικά κατά πολιτειακών ή τοπικών αξιωματούχων για συνταγματικές παραβιάσεις, όχι όμως κατά ομοσπονδιακών. Εκτός αυτού, μάλιστα, μετά πάνω από έναν αιώνα το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε τα πράγμα χειρότερα,  προτείνοντας την «ειδική ασυλία» (qualified immunity), ένα νομικό δόγμα που επιτρέπει μέχρι σήμερα σε πολλούς αξιωματούχους να αποφεύγουν την ευθύνη για συνταγματικές παραβιάσεις.

Ένα νέο άρθρο

Έτσι, οι συνυπογράφοντες προτείνουν τη δημιουργία ενός αντίστοιχου άρθρου του άρθρου 1983 που θα επεκτείνει τη λογοδοσία ομοσπονδιακών αξιωματούχων όταν παραβιάζουν δικαιώματα, διατηρώντας το αρχικό νόημα του Άρθρου 1983, αλλά καταργώντας την «ειδική ασυλία» (qualified immunity).

«Εμείς επιδιώκουμε να επαναφέρουμε το αρχικό του νόημα και να επεκτείνουμε τα ίδια πρότυπα λογοδοσίας και στους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους» αναφέρει το περιοδικό The Nation το οποίο στηρίζει την προωτοβουλία.

«Σας καλούμε να ασκήσετε τη νομοθετική σας εξουσία, σύμφωνα με το Άρθρο Ι του Συντάγματος, ώστε να εισαγάγετε και να ψηφίσετε τον Νόμο Λογοδοσίας Ομοσπονδιακών Αξιωματούχων (Federal Officer Accountability Act)» αναφέρουν στην επιστολή τους προς το Κογκρέσο οι συνυπογράφοντες. «Ο νόμος αυτός θα δημιουργήσει ένδικο μέσο για πολίτες που θέλουν να στραφούν κατά ομοσπονδιακών αξιωματούχων για συνταγματικές παραβιάσεις και θα προσθέσει έναν ακόμη μηχανισμό ελέγχου αυτών των υπηρεσιών».

Οι νομικοί ανησυχούν επίσης από τη θέση της ICE ότι η Τέταρτη Τροπολογία δεν εφαρμόζεται στους μη πολίτες, γεγονός που επιτρέπει έρευνες κατοικιών χωρίς δικαστικά εντάλματα.

«Καθώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ανησυχητικά γεγονότα και την κατάχρηση ομοσπονδιακής εξουσίας, κρατάμε ζωντανή τη θεμελιώδη υπόσχεση του Συντάγματός μας, το οποίο εγγυάται ίση προστασία του νόμου και δίκαιη διαδικασία για όλα τα πρόσωπα».

Η επιστολή κατηγορεί και το Ανώτατο Δικαστήριο που το 1980, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει απορρίψει κάθε υπόθεση που έφτασε ενώπιόν του, κρίνοντας ότι εναπόκειται στο Κογκρέσο να θεσπίσει νόμους που καθιστούν τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους αστικά υπεύθυνους για συνταγματικές παραβιάσεις.

Για μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση των ένστολων

«Χωρίς την εφαρμογή των προστατευτικών διατάξεων του Συντάγματος, η ουσία του εγγράφου απογυμνώνεται από την ισχύ, το νόημα και την αξία του. Το Κογκρέσο πρέπει να δράσει άμεσα και να υιοθετήσει ένα ομοσπονδιακό ισοδύναμο του Άρθρου 1983, δημιουργώντας ένδικο μέσο για παραβιάσεις του Συντάγματος από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους. Αυτό θα επέτρεπε σε θύματα ή στις οικογένειές τους να μηνύουν ομοσπονδιακούς αξιωματούχους για υπερβολική χρήση βίας κατά παράβαση της Τέταρτης Τροπολογίας. Αν αποδειχθεί ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν υπερβολική βία, δεν θα προστατεύονται από ειδική ασυλία βάσει του προτεινόμενου νόμου. Ένα τέτοιο μέτρο λογοδοσίας θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στη χρήση θανατηφόρας βίας και θα παρείχε έναν αναγκαίο έλεγχο στην κατάχρηση εξουσίας, ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα όπως η Ρενέ Γκουντ ή ο Άλεξ Πρέτι. Θα επέτρεπε επίσης στα άτομα να διεκδικήσουν τα συνταγματικά τους δικαιώματα χωρίς να εξαρτώνται από ποινικές διώξεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ενδέχεται να ανέχονται ή να διαιωνίζουν τη βία μεμονωμένων αξιωματούχων» σημειώνεται στην επιστολή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου
Κόσμος 15.02.26

Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου

Η Ρωσία διαψεύδει πως ο αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με το δηλητήριο «επιβατιδίνη» το οποίο προέρχεται από βάτραχο. Η Μόσχα είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου την «υψηλή πίεση» εξαιτίας αρρυθμίας.

Σύνταξη
Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
Κόσμος 15.02.26

Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Η Νέα Ζηλανδία ήρθε αντιμέτωπη για πολλοστή φορά με γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, ως απότοκο της κλιματικής κρίσης που την χτύπησε με πλημμύρες και ανέμους 9 Μποφόρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Μέτε Φρέντερικσεν 15.02.26

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
Γαλλία 14.02.26

«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Πελικό λέει ότι θέλει να κοιτάξει τον Ντομινίκ Πελικό «κατευθείαν στα μάτια» για την πιθανή κακοποίηση της κόρης της και την υπόθεση της κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Ολόκληρη η επιστολή 14.02.26

Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Η OFAC ήρε τις κυρώσεις από τη Σάρα Χάμου, που δικάζεται στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, που έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ίδια δίκη. Οι ρόλοι που είχαν στην Intellexa. Το in δημοσιεύει όλη την επιστολή των γερουσιαστών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής
1η Μάη 1944 15.02.26

Για πρώτη φορά βλέπουμε κάποιους από τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής

Ένας πωλητής από το Βέλγιο, έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay, φωτογραφίες που κανείς δεν ήξερε πως υπάρχουν και αφορούν τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, την 1η Μάη του 1944.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου
Κόσμος 15.02.26

Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου

Η Ρωσία διαψεύδει πως ο αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με το δηλητήριο «επιβατιδίνη» το οποίο προέρχεται από βάτραχο. Η Μόσχα είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου την «υψηλή πίεση» εξαιτίας αρρυθμίας.

Σύνταξη
Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
Κόσμος 15.02.26

Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Η Νέα Ζηλανδία ήρθε αντιμέτωπη για πολλοστή φορά με γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, ως απότοκο της κλιματικής κρίσης που την χτύπησε με πλημμύρες και ανέμους 9 Μποφόρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Μέτε Φρέντερικσεν 15.02.26

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο