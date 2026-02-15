Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει

Σε ανάλυσή του, πριν από μερικές ημέρες, το δίκτυο CNN χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «καταστροφέα» (demolition man, για την ακρίβεια). Αφορμή, η διεθνής πολιτική που ασκεί, που έχει οδηγήσει τον κόσμο σε κρίση γεωπολιτικής, αλλά και διεθνών οικονομικών σχέσεων.

Δασμοί, επεμβάσεις, απειλές για προσάρτηση εδαφών, καταπάτηση διεθνών κανόνων, είναι στην ημερήσια διάταξη. Αλλά και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, τα πράγματα δεν είναι ευκολότερα. Η πολιτική καταπολέμησης της μετανάστευσης έχει οδηγήσει σε θανάτους απλών πολιτών, σε βαθύ διχασμό τη χώρα και σε διαρκείς συγκρούσεις στο Κογκρέσο.

Ωστόσο, όλο και περισσότεροι βλέπουν μια μικρή στροφή της κοινής γνώμης, εντός των ΗΠΑ, ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και όπως επισημαίνει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάποτε είπε ότι «είμαι ο πρόεδρος, έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω», έχει αρχίσει να βρίσκει αντίσταση. Και το Axios διαπιστώνει ότι υπάρχουν μικρές, αλλά σημαντικές εστίες αντίστασης.

Δεν τον φοβούνται πια;

Σύμφωνα με τις αναλύσεις, πλέον αρχίζει να ισχύει για τον Ντόναλντ Τραμπ ο κανόνας της βαρύτητας. Όσο οι πολιτικές του είναι περισσότερο άγριες, τόσο περισσότεροι μιλούν. Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων που φοβούνταν να το κάνουν. Ο αριθμός τους είναι μικρός, αλλά πλέον είναι ορατοί.

Ίσως γιατί οι παρεμβάσεις και τα λάθη είναι πλέον τόσο εξόφθαλμα, που δεν μπορούν να σιωπήσουν. Και επίσης είναι πολλοί αυτοί που βλέπουν την απειλή για τους θεσμούς.

Η λίστα της «αντίστασης»

Το Axios κατέγραψε έναν κατάλογο περιστατικών που αποδεικνύουν την ύπαρξη αυτής της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και όλα είναι περιστατικά που καταγράφονται μέσα στο 2026, μόλις έναν χρόνο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Η δικαιοσύνη

Ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα την προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης να απαγγείλει κατηγορίες σε έξι Δημοκρατικούς βουλευτές, που με βίντεο προέτρεπαν τα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας να αρνηθούν παράνομες εντολές. Αυτή είναι τουλάχιστον η πέμπτη φορά που οι κατηγορίες εναντίον αντιπάλων ή προσώπων που καταγγέλλουν τον Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτονται από μεγάλο σώμα ενόρκων.

Επίσης, ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την απόπειρα του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να τιμωρήσει τον βετεράνο του Ναυτικού, γερουσιαστή Μαρκ Κέλι (Δημοκρατικός) για τη συμμετοχή του στο βίντεο. Ο δικαστής απέδωσε στο Πεντάγωνο «αντισυνταγματικού χαρακτήρα» αντίποινα.

Οι επιδρομές της ICE

Έπειτα από 10 εβδομάδες δράσης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεσότα, ο λεγόμενος και «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν ανακοίνωσε τη λήξη των επιχειρήσεων. Είχαν προηγηθεί βεβαίως δύο εν ψυχρώ δολοφονίες πολιτών, που παρίσταντο στις διαδηλώσεις κατά των συλλήψεων μεταναστών.

Η στάση της κυβέρνησης Τραμπ, που απέδωσε στα θύματα τον χαρακτηρισμό των «τρομοκρατών», προκάλεσαν οργή και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Και την απαίτηση να αποπεμφθεί η επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ. Επίσης, δημοσκοπικά, φάνηκε ότι μειώθηκε σημαντικά η υποστήριξη στην αντιμεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, κήρυξε την Πέμπτη το τέλος αυτού που αποκάλεσε «άνευ προηγουμένου ομοσπονδιακή εισβολή». Επισήμανε ότι τα γεγονότα που προηγήθηκαν προκάλεσαν τεράστια οικονομική και κοινωνική ζημιά. «Νομίζω ότι είναι πιθανώς ασφαλές να πούμε ότι η υπόλοιπη χώρα θα είναι για πάντα ευγνώμων επειδή δείξαμε τι σημαίνει να υπερασπιζόμαστε το σωστό», είπε ο Γουόλς.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε όλα τα ομοσπονδιακά στρατεύματα της Εθνοφρουράς από το Λος Άντζελες, το Σικάγο και το Πόρτλαντ. Είχαν προηγηθεί επανειλημμένες νομικές ήττες. Οι πολιτειακοί ηγέτες επίσης αντιστάθηκαν σθεναρά. Και η προσπάθειά του να συνδέσει την εγκληματικότητα με με την «αδυναμία» των Δημοκρατικών κυβερνητών και δημάρχων, απέτυχε.

Όχι στους δασμούς

Ακόμη και στο ζήτημα των δασμών, που έχουν προκαλέσει εμπορικούς πολέμους με σχεδόν όλο τον πλανήτη, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέγραψε μια ήττα. Έξι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς, σε ένα ψήφισμα που αίρει τους δασμούς του Τραμπ στον Καναδά. Η ψηφοφορία κατέστη δυνατή, διότι μια μικρότερη ομάδα Ρεπουμπλικάνων, «εξεγέρθηκε» ενάντια στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών. Έτσι, άνοιξαν τον δρόμο στους Δημοκρατικούς να φέρουν στη Βουλή το ψήφισμα. Και να το περάσουν.

Αρχεία Epstein

Αυτή μπορεί να είναι ήδη η μεγαλύτερη ήττα του Ντόναλντ Τραμπ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης, έπειτα από την αυξανόμενη πίεση του MAGA κινήματος, έδωσε στη δημοσιότητα 3 εκατ. σελίδες. Αλλά αντί να κλείσει τα στόματα, ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εκφράζουν αμφιβολίες για τον σκοπό της δημοσιοποίησης και αν όλα έχουν έρθει στο φως. Η δε υπουργός Δικαιοσύνης (Γενική Εισαγγελέας) Παμ Μπόντι βρέθηκε άγρια στριμωγμένη στην κατάθεσή της στην Επιτροπή του Κογκρέσου.

Ρατσιστική ανάρτηση

Αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι φάνηκε να είναι το ρατσιστικό βίντεο που ανέβασε ο Λευκός Οίκος, παρουσιάζοντας τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του σαν πιθήκους. Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, μετά και την άρνηση του ίδιου του Τραμπ να καταδικάσει το βίντεο, έκαναν οργισμένα σχόλια για τη ρατσιστική επίθεση. Και το πιο εντυπωσιακό. Κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη, παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος υποχρεώθηκε να αποσύρει την ανάρτηση.

Οι απειλές για τη Γροιλανδία

Πολλοί είναι πλέον αυτοί που πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποχρεώθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους να αποσύρει τις απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα

Σοβαρό προβληματισμό έχει προκαλέσει μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων και η ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ. Σε βαθμό που ο γερουσιαστής Τομ Τίλις (Ρεπουμπλικάνος από τη Βόρεια Καρολίνα) να ορκίζεται ότι θα εμποδίσει τον διορισμό του διαδόχου του Πάουελ, Κέβιν Γουόρς, εάν δεν αποσυρθεί η έρευνα. Και όταν ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, αντιπρότεινε τη μεταφορά της έρευνας στη Γερουσία, ο Τίλις το απέρριψε κατηγορηματικά.

Και όμως, παραμένει ισχυρός

Ωστόσο, θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει δραματικά. Σχολιάζοντας το ρεπορτάζ του Axios, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, είπε:

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο κατηγορηματικός ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και όποιος λέει το αντίθετο κοροϊδεύει τον εαυτό του».

Και πρόσθεσε: «Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι θα παραμείνουν ενωμένοι ενάντια στους ριζοσπαστικούς Δημοκρατικούς. Οι οποίοι θα καταστρέψουν τη χώρα μας για άλλη μια φορά, αν τους δοθεί η ευκαιρία, με ορθάνοιχτα σύνορα, με μη πολίτες να ψηφίζουν στις εκλογές και απαίσια οικονομική πολιτική».

Παρ’ όλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο Τραμπ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στην αμερικανική πολιτική, κάτι έχει αλλάξει. Η άνευ όρων υποταγή που απολάμβανε κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του, φαίνεται ότι διαβρώνεται.