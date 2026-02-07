newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Πληθωρισμός: Τι λέει ο Τραμπ και τι πληρώνουν οι πολίτες
Διεθνής Οικονομία 07 Φεβρουαρίου 2026, 22:10

Πληθωρισμός: Τι λέει ο Τραμπ και τι πληρώνουν οι πολίτες

Ο Αμερικανός πρόεδρος διακηρύσσει ξανά και ξανά ότι ο πληθωρισμός τελείωσε, την ώρα που οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά τα βασικά αγαθά

Νατάσα Σινιώρη
Σε προεκλογικές χρονιές, η οικονομία δεν συγχωρεί υπερβολές. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, το κόστος της βενζίνης και το ενοίκιο λειτουργούν ως καθημερινό «δημοψήφισμα» για κάθε κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που «έλυσε» το πρόβλημα της ακρίβειας. Μια ανασκόπηση ομιλιών του από το Reuters δείχνει έναν πρόεδρο που επανειλημμένα δηλώνει ότι ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί, ενώ σπάνια αναγνωρίζει την πίεση που πολλοί Αμερικανοί λένε ότι εξακολουθούν να νιώθουν.

Όμως η απόσταση ανάμεσα στη ρητορική και την εμπειρία των πολιτών δημιουργεί έναν επικίνδυνο θόρυβο, που αντηχεί και εντός του Ρεπουμπλικανικού στρατοπέδου.

Ο πληθωρισμός, ο Τραμπ και το αφήγημα της «νίκης»

Σε πρόσφατες ομιλίες του με οικονομικό περιεχόμενο, ο Τραμπ επανέλαβε σχεδόν εμμονικά ότι ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί και ότι οι τιμές υποχωρούν. Η εικόνα που σκιαγραφεί είναι αυτή μιας οικονομίας που έχει επιστρέψει στην κανονικότητα χάρη στις δικές του παρεμβάσεις. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πληθωρισμό κοντά στο 3% τον τελευταίο χρόνο – χαμηλότερο από τα προηγούμενα υψηλά, αλλά μακριά από μια πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πληθωρισμό κοντά στο 3% τον τελευταίο χρόνο – χαμηλότερο από τα προηγούμενα υψηλά, αλλά μακριά από μια πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη: χαμηλότερος ρυθμός αύξησης δεν σημαίνει φθηνότερη ζωή. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να πληρώνουν περισσότερο για βασικά αγαθά, από τον κιμά μέχρι τον καφέ, και αυτό αποτυπώνεται στην καθημερινή δυσαρέσκεια.

Τι νιώθουν οι ψηφοφόροι

Παρά τις προεδρικές διαβεβαιώσεις, οι αριθμοί στο ταμείο λένε άλλη ιστορία. Τα τρόφιμα και τα βασικά είδη παραμένουν ακριβά, ενώ οι μισθοί αυξάνονται με πιο αργό ρυθμό. Η ανεργία έχει κινηθεί ανοδικά σε σχέση με την αρχή της θητείας Τραμπ, προσθέτοντας αβεβαιότητα σε νοικοκυριά που ήδη πιέζονται.

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν βαθιά δυσφορία για τη διαχείριση της οικονομίας. Το χάσμα ανάμεσα στο μήνυμα της κυβέρνησης και στο βίωμα των πολιτών απειλεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία όχι μόνο του προέδρου αλλά και των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων εν όψει των κρίσιμων εκλογών για το Κογκρέσο.

Όταν το μήνυμα χάνεται

Αντί να επιμείνει με πειθαρχία στο οικονομικό αφήγημα, ο Τραμπ συχνά παρεκκλίνει. Μεγάλο μέρος των ομιλιών του αφιερώνεται σε θέματα άσχετα με την ακρίβεια: τη μετανάστευση, τις γεωπολιτικές αιχμές, τις προσωπικές επιθέσεις σε αντιπάλους, ακόμη και τους πολιτισμικούς πολέμους. Η συχνή αυτή εναλλαγή θεμάτων – το περίφημο «weave», όπως το αποκαλεί – δυσκολεύει τους ψηφοφόρους να συγκρατήσουν τι ακριβώς προτείνει για να μειώσει το κόστος ζωής.

Οι ρεπουμπλικανοί strategists εκφράζουν ανησυχία ότι η υπερβολική ρητορική πνίγει το βασικό μήνυμα. Όταν όλα γίνονται πρώτο θέμα, τίποτα δεν μένει στο μυαλό.

Η μετανάστευση ως οικονομικό επιχείρημα

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η έμφαση στη μετανάστευση δεν είναι άσχετη με την οικονομία. Η κυβέρνηση συνδέει την παράτυπη μετανάστευση με πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες, την αγορά κατοικίας και τους μισθούς.

Παρ’ όλα αυτά, για πολλούς ψηφοφόρους η σύνδεση αυτή μοιάζει έμμεση, την ώρα που ζητούν απλές απαντήσεις για το γιατί ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ παραμένει υψηλός.

Οι παραδοχές και οι αντιφάσεις

Μόνο σποραδικά ο Τραμπ αναγνωρίζει ότι οι τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές, μεταθέτοντας την ευθύνη στους Δημοκρατικούς και στον προκάτοχό του. Σε μία περίπτωση μάλιστα χαρακτήρισε την έννοια της «προσιτότητας» πολιτικό τέχνασμα των αντιπάλων του, δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Η αμηχανία αυτή θυμίζει, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους, το λάθος που έκανε ο Joe Biden το 2024: να μιλά για ισχυρή οικονομία, αγνοώντας το αίσθημα ακρίβειας των πολιτών.

Το μάθημα είναι σαφές: χωρίς ενσυναίσθηση, οι αριθμοί δεν πείθουν.

Υπάρχουν προτάσεις για τον πληθωρισμό;

Ο Tραμπ δεν περιορίζεται μόνο σε διαπιστώσεις. Προβάλλει τις πρόσφατες φορολογικές περικοπές, την κατάργηση φόρων σε φιλοδωρήματα και υπερωρίες, τις παρεμβάσεις στα στεγαστικά επιτόκια και τις συμφωνίες για χαμηλότερες τιμές φαρμάκων. Ορισμένες μειώσεις τιμών – όπως στα αυγά και στα καύσιμα – είναι πραγματικές, αλλά αποσπασματικές.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι τα οφέλη των φοροελαφρύνσεων θα φανούν σταδιακά.

Άλλες ιδέες, όπως το πλαφόν στα επιτόκια πιστωτικών καρτών, ενδέχεται να έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες, περιορίζοντας την πρόσβαση των πιο αδύναμων νοικοκυριών σε πίστωση.

Το πολιτικό στοίχημα

Με τα ποσοστά αποδοχής για την οικονομία να παραμένουν χαμηλά, ο Tραμπ βαδίζει σε μια λεπτή γραμμή.

Αν συνεχίσει να διακηρύσσει μια «νίκη» που πολλοί δεν αισθάνονται, ρισκάρει να παγιώσει την εικόνα αποσύνδεσης από την καθημερινότητα.

Αν, αντίθετα, αναγνωρίσει ανοιχτά  την οικονομική πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά και εξηγήσει ρεαλιστικά τι μπορεί – και τι δεν μπορεί – να αλλάξει άμεσα, ίσως κερδίσει την εμπιστοσύνη που λείπει.

Το αν θα επιλέξει την αυτοκριτική ή την ένταση της ρητορικής θα φανεί σύντομα.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η οικονομία θα είναι ο πιο αμείλικτος κριτής.

Πηγή: ΟΤ

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Σύνταξη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του!
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του!

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ουκάκι στον Ατρόμητο καθώς πέρασε αλλαγή στο 70' και τρία λεπτά αργότερα έγραψε το 0-1 απέναντι στην Κηφισιά, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην νέα του ομάδα!

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
Κόσμος 07.02.26

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές

Σύνταξη
«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!
Ποδόσφαιρο 07.02.26

«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο των ερυθρόλευκων στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι

Η μια ομάδα φοβόταν την άλλη και έτσι Γκλάντμπαχ και Μπάγερ Λεβερκούζεν αναδείχθηκαν ισόπαλες. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, έντεκα μέρες πριν από το ματς στο Καραϊσκάκη (18/2) πήρε ισοπαλία μετά από δυο νίκες

Σύνταξη
Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 78-90: Με εξαιρετικoύς Μέλβιν και Μουρ ο δικέφαλος (vids)
Μπάσκετ 07.02.26

«Διπλό» στη Ρόδο ο ΠΑΟΚ (90-78) - Νίκη-«ανάσα» ο Πανιώνιος με Μύκονο (87-76)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Κολοσσό στη Ρόδο με 90-78 για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος και εδραιώθηκε στην 3η θέση - Νέα νίκη για τη μάχη της παραμονής πέτυχες ο Πανιώνιος με 87-76 επί της Μυκόνου.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ
«Παραμένουν μουγγοί» 07.02.26

Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ

«Αυτός είναι ο, κατά Μάκη Βορίδη, 'αρχηγός του δυτικού κόσμου'! Ο αρχηγός της Ρώμης, κατά άλλους, το πρότυπο της μεταναστευτικής πολιτικής για κάποιους ακόμη στα υπουργικά έδρανα», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης για το ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ για τους Ομπάμα

Σύνταξη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η μέρα της Θύρας 7 για τον Ολυμπιακό – Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ροντινέι: «Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η μέρα της Θύρας 7 για τον Ολυμπιακό – Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Ροντινέι έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Καραϊσκάκη» ενώ αναφέρθηκε και στη «μαύρη επέτειο» της τραγωδίας της Θύρας 7.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Γλυκόπικρη νίκη μετά από δυο μήνες, με… υπογραφή Μπαρτόλο
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Γλυκόπικρη νίκη μετά από δυο μήνες, με… υπογραφή Μπαρτόλο

Ο Αστέρας χρειάζονταν περισσότερο τη νίκη και την πήρε με δυο γκολ του Μπαρτόλο, όμως τον «πάγωσε» ο Παναιτωλικός που νίκησε στη Λάρισα και τον έριξε στην 13η θέση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο
Συνέντευξη Τύπου 07.02.26

Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο

Είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται όμως ακόμα στο σημείο όπου θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν, δήλωσε η Γροιλανδή ΥΠΕΞ

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος
Super League 07.02.26

LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος

LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ατρόμητος για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός – Πάμε μόνο για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και την τραγωδία της «Θύρας 7»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του Κυριακάτικου (8/2) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τη «μάχη» με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και για την τραγωδία της Θύρας 7.

Σύνταξη
