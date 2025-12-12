Εξεμάνη ο Τραμπ επειδή οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του
«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας;», αναρωτιέται ο Τραμπ, καταφερόμενος εναντίον των Αμερικανών που δεν το αντιλαμβάνονται.
«Πότε θα αντανακλαστεί στις δημοσκοπήσεις το μεγαλείο της Αμερικής σήμερα;» Ο Ντόναλντ Τραμπ εξεμάνη χθες Πέμπτη, εξαιτίας σφυγμομετρήσεων που αποκαλύπτουν εντεινόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την οικονομική πολιτική του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας; Πότε θα καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται;» διερωτήθηκε ακόμη, με εμφανή αγανάκτηση — και τη συνήθη ροπή του στην υπερβολή —, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.
Το 68% των πολιτών κρίνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ τα πάει άσχημα, και αυτό κάνει έξαλλο τον Τραμπ
Καταφέρθηκε εξάλλου για νιοστή φορά εναντίον του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν και την «καταστροφή» που κληρονόμησε όσον αφορά τον πληθωρισμό.
Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο του Σικάγου για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press και μεταδόθηκε νωρίτερα χθες αποκαλύπτει πως μόλις το 31% των Αμερικανών δηλώνει ικανοποιημένο από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, τον Μάρτιο το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 40%.
Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοσή του μέχρι σήμερα όσον αφορά το ζήτημα αυτό — συμπεριλαμβανομένης της πρώτης του θητείας.
Το 68% των πολιτών κρίνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ τα πάει άσχημα, κατά την ίδια έρευνα.
Αυτή η δυσαρέσκεια βρίσκεται σε διαμετρική αντίθεση με την άκρως κολακευτική εικόνα που φιλοτεχνεί ο αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέρει εξελέγη λόγω των υποσχέσεών του να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
«Οι τιμές πέφτουν γρήγορα»
Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος επανέλαβε χθες πως «οι τιμές πέφτουν γρήγορα» και διαλάλησε την πορεία των δεικτών του χρηματιστηρίου.
Ο πληθωρισμός, που είχε αυξηθεί επί προεδρίας Μπάιντεν, αρχικά επιβραδύνθηκε όταν επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αλλά επιταχύνθηκε ξανά από τον Απρίλιο.
Οι τελευταίες επίσημες στατιστικές, που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, υπέδειξαν πως αυξανόταν με ρυθμό 2,8% σε ετήσια βάση.
Η κυβέρνηση Τραμπ δεν δημοσιοποίησε δεδομένα για τον Οκτώβριο, επικαλούμενη την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους.
Η πορεία του δείκτη τον Νοέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
«Οσον αφορά το κόστος ζωής, όλοι οι οικονομικοί δείκτες (…) καταγράφουν ότι, στην πραγματικότητα, η οικονομία είναι καλύτερη και πιο ζωηρή από ό,τι επί προηγούμενης κυβέρνησης», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.
Πηγή: ΑΠΕ
