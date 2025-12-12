newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εξεμάνη ο Τραμπ επειδή οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 05:00

Εξεμάνη ο Τραμπ επειδή οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του

«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας;», αναρωτιέται ο Τραμπ, καταφερόμενος εναντίον των Αμερικανών που δεν το αντιλαμβάνονται.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Spotlight

«Πότε θα αντανακλαστεί στις δημοσκοπήσεις το μεγαλείο της Αμερικής σήμερα;» Ο Ντόναλντ Τραμπ εξεμάνη χθες Πέμπτη, εξαιτίας σφυγμομετρήσεων που αποκαλύπτουν εντεινόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την οικονομική πολιτική του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας; Πότε θα καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται;» διερωτήθηκε ακόμη, με εμφανή αγανάκτηση — και τη συνήθη ροπή του στην υπερβολή —, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Το 68% των πολιτών κρίνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ τα πάει άσχημα, και αυτό κάνει έξαλλο τον Τραμπ

Καταφέρθηκε εξάλλου για νιοστή φορά εναντίον του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν και την «καταστροφή» που κληρονόμησε όσον αφορά τον πληθωρισμό.

Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο του Σικάγου για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press και μεταδόθηκε νωρίτερα χθες αποκαλύπτει πως μόλις το 31% των Αμερικανών δηλώνει ικανοποιημένο από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, τον Μάρτιο το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 40%.

Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοσή του μέχρι σήμερα όσον αφορά το ζήτημα αυτό — συμπεριλαμβανομένης της πρώτης του θητείας.

Το 68% των πολιτών κρίνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ τα πάει άσχημα, κατά την ίδια έρευνα.

Αυτή η δυσαρέσκεια βρίσκεται σε διαμετρική αντίθεση με την άκρως κολακευτική εικόνα που φιλοτεχνεί ο αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέρει εξελέγη λόγω των υποσχέσεών του να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

«Οι τιμές πέφτουν γρήγορα»

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος επανέλαβε χθες πως «οι τιμές πέφτουν γρήγορα» και διαλάλησε την πορεία των δεικτών του χρηματιστηρίου.

Ο πληθωρισμός, που είχε αυξηθεί επί προεδρίας Μπάιντεν, αρχικά επιβραδύνθηκε όταν επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αλλά επιταχύνθηκε ξανά από τον Απρίλιο.

Οι τελευταίες επίσημες στατιστικές, που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, υπέδειξαν πως αυξανόταν με ρυθμό 2,8% σε ετήσια βάση.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν δημοσιοποίησε δεδομένα για τον Οκτώβριο, επικαλούμενη την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους.

Η πορεία του δείκτη τον Νοέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

«Οσον αφορά το κόστος ζωής, όλοι οι οικονομικοί δείκτες (…) καταγράφουν ότι, στην πραγματικότητα, η οικονομία είναι καλύτερη και πιο ζωηρή από ό,τι επί προηγούμενης κυβέρνησης», διαβεβαίωσε δημοσιογράφους χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

Πιερρακάκης: Οι 5+1 προκλήσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Δεν κοστίζουν ούτε 1 ευρώ- 5 συνήθειες που χαρίζουν μακροζωία

Business
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές – Η απόδοση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή
Συμπεράσματα 12.12.25

RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή

Το RAND κλήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ΗΠΑ να κρίνει το υπάρχον πλαίσιο και να αναπτύξει ένα επικαιροποιημένο, σχετικά με τις παθητικές άμυνες σε πολέμους δυνατών χωρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
Κόσμος 12.12.25

Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους

Ο πόλεμος ως τζόγος όταν αναλυτής φέρεται να άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Polymarket για την κατάληψη της πόλης Μίρνοχραντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα
Κόσμος 12.12.25

Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα

Ένας δωρητής οργάνων που γρατζουνίστηκε από ασβό και τα όργανά του μπήκαν σε λίστες μεταμοσχεύσεων, έγινε η αιτία να πεθάνει ο λήπτης του νεφρού από λύσσα σύμφωνα με το CDC.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αν εγκαταλείψει την εξουσία, άσυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία
Εάν εγκαταλείψει... 12.12.25

Ασυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία

Εάν ο Μαδούρο εγκατέλειπε την εξουσία κι έπρεπε να ζήσει σε μια άλλη χώρα, η Κολομβία θα του προσέφερε άσυλο, σύμφωνα με την ΥΠΕΞ της χώρας.

Σύνταξη
Μαδούρο για το ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Εγκαινίασαν την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική»
Νικολάς Μαδούρο 12.12.25

ΗΠΑ: «Οι πειρατές της Καραϊβικής»

«Πειρατές της Καραϊβικής» χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο Νικολάς Μαδούρο, αναφερόμενος στο ρεσάλτο των ενόπλων δυνάμεών τους, και τονίζοντας ότι «κανένας δεν ξέρει πού είναι» το πλήρωμα, το οποίο απήγαγαν.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 12.12.25

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε με εταίρους στη «συμμαχία των προθύμων» υποστηρικτών του Κιέβου και τόνισε ότι «η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ, επαναλαμβάνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 12.12.25

Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, προκειμένου να εμποδίσουν, όπως ισχυρίστηκε, φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία 12.12.25

Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύνταξη
Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Δολοφονικό πλήγμα 12.12.25

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο

Βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ αναφέρονται σε περιστατικό που έγινε το 2023 στον νότιο Λίβανο - Ποιοι ήταν τα θύματα, τι έδειξαν οι έρευνες

Σύνταξη
Ουκρανία: Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται – Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ
Οδυνηρές παραχωρήσεις 11.12.25

Το «γαϊτανάκι» συνεχίζεται - Τι προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να δημιουργήσει μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - Τι προβλέπει το «νέο» σχέδιο Τραμπ, σύμφωνα με ουκρανικό μέσο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας
Αφέλεια; 11.12.25

Το τέλος της Iστορίας του Φουκουγιάμα και η μοίρα της Ουκρανίας

Συνεπήρε την Ουκρανία η αφελής αισιοδοξία του Φράνσις Φουκουγιάμα της δεκαετίας του 1990 ή μήπως έλειπε από την κλασική παιδεία των μετασοβιετικών Ουκρανών ηγετών ο Θουκυδίδης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον – Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών [βίντεο]
Υπερχειλίσεις / πλημμύρες 11.12.25

«Καταστροφικές πλημμύρες» απειλούν την Ουάσινγκτον - Ρεκόρ στο ύψος των υδάτων ποταμών

Περίπου 100.000 κάτοικοι της Ουάσινγκτον μπορεί να λάβουν εντολή εκκένωσης καθώς η στάθμη των υδάτων σε ποτάμια σε 7 μεγάλες πόλεις έχει φτάσει ήδη σε ύψος-ρεκόρ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς: Πλαστά διαβατήρια, εικονικοί ιδιοκτήτες και 488 υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια
Ελλάδα 12.12.25

Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς: Πλαστά διαβατήρια, εικονικοί ιδιοκτήτες και 488 υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια

Εκατοντάδες τα περιστατικά παράνομης διακίνησης και εμπορίας ζώων συντροφιάς στη χώρα μας, όμως επικρατεί καθεστώς ατιμωρησίας - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή
Συμπεράσματα 12.12.25

RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή

Το RAND κλήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ΗΠΑ να κρίνει το υπάρχον πλαίσιο και να αναπτύξει ένα επικαιροποιημένο, σχετικά με τις παθητικές άμυνες σε πολέμους δυνατών χωρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
Κόσμος 12.12.25

Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους

Ο πόλεμος ως τζόγος όταν αναλυτής φέρεται να άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Polymarket για την κατάληψη της πόλης Μίρνοχραντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα
Κόσμος 12.12.25

Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα

Ένας δωρητής οργάνων που γρατζουνίστηκε από ασβό και τα όργανά του μπήκαν σε λίστες μεταμοσχεύσεων, έγινε η αιτία να πεθάνει ο λήπτης του νεφρού από λύσσα σύμφωνα με το CDC.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αν εγκαταλείψει την εξουσία, άσυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία
Εάν εγκαταλείψει... 12.12.25

Ασυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία

Εάν ο Μαδούρο εγκατέλειπε την εξουσία κι έπρεπε να ζήσει σε μια άλλη χώρα, η Κολομβία θα του προσέφερε άσυλο, σύμφωνα με την ΥΠΕΞ της χώρας.

Σύνταξη
Μαδούρο για το ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Εγκαινίασαν την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική»
Νικολάς Μαδούρο 12.12.25

ΗΠΑ: «Οι πειρατές της Καραϊβικής»

«Πειρατές της Καραϊβικής» χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο Νικολάς Μαδούρο, αναφερόμενος στο ρεσάλτο των ενόπλων δυνάμεών τους, και τονίζοντας ότι «κανένας δεν ξέρει πού είναι» το πλήρωμα, το οποίο απήγαγαν.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 12.12.25

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε με εταίρους στη «συμμαχία των προθύμων» υποστηρικτών του Κιέβου και τόνισε ότι «η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ, επαναλαμβάνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 12.12.25

Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, προκειμένου να εμποδίσουν, όπως ισχυρίστηκε, φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία 12.12.25

Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύνταξη
Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Δολοφονικό πλήγμα 12.12.25

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο

Βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ αναφέρονται σε περιστατικό που έγινε το 2023 στον νότιο Λίβανο - Ποιοι ήταν τα θύματα, τι έδειξαν οι έρευνες

Σύνταξη
Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Europa League 12.12.25

Σπουδαίες νίκες για Ρόμα και Άστον Βίλα, στην κορυφή η Λιόν – Η βαθμολογία του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ρόμα, Άστον Βίλα και Φενέρ πήραν σπουδαίες νίκες, ενώ η Λιόν «πάτησε» κορυφή – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και η θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπαράστασης
Ελλάδα 11.12.25

Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα έσφιξαν τον κλοιό γύρω τους δύο συλληφθέντες που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο