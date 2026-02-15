Τα νεότερα για τον Μουστάφα Φαλ: Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής και η τελευταία κενή θέση στη Euroleague (vid)

sports betsson
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς… Final 8 Κυπέλλου, όμως την ίδια στιγμή φαίνεται πως έχει ευχάριστα νέα με τον Μουστάφα Φαλ και την επιστροφή του…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Spotlight

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, συνεχίζει με το απόλυτο στην Stoiximan GBL και παράλληλα κινείται πλέον σε ρυθμούς Κυπέλλου, καθώς σε λίγες μέρες ξεκινάει το Final 8 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί θα ταξιδέψουν όλοι οι παίκτες της ομάδας, ακόμη κι αυτοί που δεν υπολογίζονται, με τον Μουσταφά Φαλ να είναι ένας εξ αυτών.

Ο Γάλλος «γίγαντας» του Ολυμπιακού είναι εκτός δράσης από τον περασμένο Ιούνιο και το τρίτο ματς με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση και να πρέπει να μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα νοκ-άουτ.

Ωστόσο, ο Φαλ πλέον φαίνεται πως μετράει αντίστροφα, καθώς παρότι η αποθεραπεία είναι δύσκολη και ιδιαίτερα χρονοβόρα, ειδικά για έναν αθλητή, που έχει τα χαρακτηριστικά και τον όγκο του Γάλλου σέντερ, έχει αρχίσει και κάνει ατομικές προπονήσεις και όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Ο Γάλλος, που θα είναι στο πλευρό της ομάδας όπως και όλη τη χρονιά αναμενόταν να επιστρέψει στη δράση μετά από 10-12 μήνες και χωρίς ιδιαίτερη πίεση, αφού η αποκατάσταση απαιτεί πάρα πολύ προσοχή και χρόνο για να επανέλθει ένας αθλητής σε τοπ επίπεδο.

Το χρονοδιάγραμμα για τον Μουστάφα Φαλ

Η τρομακτική προσήλωση που δείχνει στη διαδικασία ο Φαλ, σε συνάρτηση με τους εξαιρετικούς φυσικοθεραπευτές και γυμναστές που έχει δίπλα του, δείχνει πολύ άμεση επιστροφή. Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται ο Φαλ να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων ακόμη και λίγες μέρες μετά το τέλος του Κυπέλλου, δείγμα της αποθεραπείας που έχει κάνει, ενώ υπάρχουν και βίντεο που τον δείχνουν να πατάει κανονικά παρκέ με τους συμπαίκτες του για σουτάκια.

@crispatri8 #olympiakos #ολυμπιακος #olympiakosbc #moustapha #fall ♬ πρωτότυπος ήχος – ℭ𝔯𝔦𝔰 𝔭𝔞𝔱𝔯𝔦

Το καλό για τον Φαλ και τον Ολυμπιακό είναι πως στη θέση του σέντερ οι ερυθρόλευκοι είναι υπερπλήρεις και δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Γάλλος ψηλός θα αποτελέσει την τελευταία προσθήκη στο ρόστερ της Euroleague, καθώς θα συμπληρώσει ο Ολυμπιακός τα συμβόλαια που μπορεί να δηλώσει. Και φυσικά έχει μείνει κενή η συγκεκριμένη θέση για τον Φαλ.

Ο Μουστάφα Φαλ αυτή τη στιγμή, με βάση και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί μαζί με τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές του Ολυμπιακού βρίσκεται στον 9ο μήνα από την ημέρα που τραυματίστηκε, περνάει αμέτρητες ώρες στο γυμναστήριο και κινητικά είναι 100% έτοιμος. Ουσιαστικά ο Γάλλος μετράει… μέρες για να μπει σε φουλ ρυθμούς και από εκεί και πέρα όλα θα είναι στο χέρι του Γιώργου Μπαρτζώκα και του ίδιου του παίκτη φυσικά, ο οποίος πάει να «διαλύσει» τα κοντέρ με τον χρόνο επιστροφής του, αφού είναι 1-2 μήνες πιο μπροστά από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Από εκεί και πέρα, δεν γίνεται να μην αναφερθεί πως ο Φαλ παρότι δεν είναι διαθέσιμος για να παίξει, αλλά ούτε καν για να προπονηθεί ταξιδεύει κανονικά με τον Ολυμπιακό, βρίσκεται σε κάθε ματς στο γήπεδο και παραμένει ενεργό μέλος της ομάδας, κάτι που είναι σίγουρα πολύ σημαντικό τόσο για τον ίδιο όσο και για την ίδια την ομάδα.

