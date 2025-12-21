Η πρώτη του Μόρις και η «πρώτη» του Φαλ

Η μέρα ήταν γεμάτη «μηνύματα» στον Ολυμπιακό και το παιχνίδι των πειραιωτών με τον Κολοσσό αλλά και τα όσα ειπώθηκαν στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στην ομάδα του λιμανιού.

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να σταθεί κάποιος στην πρώτη εμφάνιση του Μόντε Μόρις με την φανέλα των «ερυθρόλευκων» και να τονίσει την σημασία που έχουν τα λεπτά που αγωνίστηκε σήμερα ο Αμερικανός γκαρντ.

Θα φανεί αυτό στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Βίρτους στην Ιταλία αλλά και σ’ αυτό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στις 2 Ιανουαρίου.

Έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχής το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων» και η παρουσία του στο παρκέ, αναμένεται ν’ αλλάξει πράγματα κυρίως στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού κι αυτό μετράει πολύ.

Ο Μόρις είναι ο παράγοντας που μπορεί ν’ αλλάξει το «τσιπάκι» στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» και τα καλά λόγια του Μπαρτζώκα μετά την συνέντευξη Τύπου φανερώνουν πρώτον την εκτίμηση που έχει ο προπονητής του Ολυμπιακού στο πρόσωπο του Αμερικανού αλλά και την πεποίθηση πως είναι το «κομμάτι» του παζλ που έλειπε από τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Βέβαια θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε τον Μόρις να φτάνει στο 100% αλλά είναι σημαντικό να προσφέρει βοήθειες στα δύσκολα παιχνίδια που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, έστω και με λίγες προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Πάμε όμως και στην ατάκα που είπε ο Μπαρτζώκας για τον Μουστάφα Φαλ και η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα, όχι για τώρα αλλά γι’ αργότερα, όταν ο Ολυμπιακός θα μπει στην τελική ευθεία της σεζόν εκεί δηλαδή που θα κρίνονται οι τίτλοι.

Είναι νωρίς ακόμα για να προσδιορίσει κάποιος πότε θα επιστρέψει ο Γάλλος σέντερ, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι θα καταφέρει ν’ αγωνιστεί την φετινή σεζόν.

Κανείς δεν περίμενε ότι ο Φαλ θα ήταν σε θέση να βοηθήσει φέτος τους πειραιώτες αλλά και ο προπονητής των πρωταθλητών τόνισε, πως ο Γάλλος θα μπορέσει να παίξει την φετινή σεζόν κι αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για τους πειραιώτες.

Το πότε θα παίξει ο έμπειρος σέντερ είναι κάτι που δεν μπορεί να το πει κανείς με σιγουριά αυτή την στιγμή αλλά αν καταφέρει να επιστρέψει για παράδειγμα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου, θα μιλάμε για μια σημαντική ενίσχυση στο ρόστερ του Ολυμπιακού, καθώς θα έχει γυρίσει ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Γιατί με τον Φαλ στο παρκέ θ’ αλλάξουν πολλά όχι μόνο στην άμυνα και στα ριμπάουντ αλλά και στην επίθεση του Ολυμπιακού, καθώς ο Γάλλος ψηλός ήταν ένας… πλέι μέικερ στην αντίπαλη ρακέτα, ρυθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την δημιουργία στην επίθεση των πρωταθλητών Ελλάδος.

Αφήσαμε για το φινάλε τη νέα εκπληκτική εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα κι αν ο ομογενής γκαρντ πάει με πατημένο το «γκάζι» μέχρι το φινάλε της σεζόν θα είναι το πρόσωπο της χρονιάς για την ομάδα του λιμανιού.