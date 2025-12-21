Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στη νίκη του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αφού ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθώς συμπλήρωσε 209 αγώνες στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», αριθμό που τον καθιστά τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση.

Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση, ο Έλληνας προπονητής απάντησε για το σπουδαίο επίτευγμα, ενώ αναφέρθηκε τόσο στην εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, όσο και στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις, αλλά και στην κατάσταση που βρίσκονται οι Τάισον Γουόρντ και Μουστάφα Φαλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας

«Ευχαριστώ πολύ τους προέδρους και τον Ολυμπιακό, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αν δεν είσαι ανταγωνιστικός και φιλόδοξος σε αυτό το σπορ, δεν έχεις λόγο να υπάρχεις. Όποιος δεν έχει κίνητρο, το ίδιο μπάσκετ τον πετά έξω. Η πρωτιά αυτή συνοδεύεται από άλλες σημαντικές πρωτιές. Δεν είμαι αριθμολάγνος και θα προτιμήσω να κάνω μια αποτίμηση όταν τελειώσει όλο αυτό. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο.

Για το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις: «Ο Μόρις για πρώτη φορά που έπαιξε ήταν πολύ καλός. Θα μας βοηθήσει, είναι ένας παίκτης που χρειαζόμασταν με τα χαρακτηριστικά που θέλαμε. Προσπαθεί να βάλει τους παίκτες του στο παιχνίδι, είναι κάτι που είχαμε ανάγκη».

Για την εμφάνιση της ομάδας του: «Συχνά όταν παίζουμε στο ΣΕΦ νομίζουμε πως θα κερδίσουμε περπατώντας. Συμβαίνει να κερδίζουμε με τρόπο που εμάς δεν μας αρέσει. Είναι όμως τέτοια η πίεση της Ευρωλίγκας, η Φενέρ έχασε χθες 25 πόντους. Οι παίκτες μας δεν σπαταλούν πολλή ενέργεια και πρέπει να βρούμε 2-3 με διάθεση, όπως σήμερα ο Τάιλερ».

Σχετικά με το παιχνίδι με την Βίρτους Μπολόνια: «Εστιάζουμε στο ματς με την Μπολόνια, θα θέλαμε να κάνουμε καλά Χριστούγεννα κερδίζοντας εκεί. Είναι πολύ δυνατή στην έδρα της, έχει χάσει μόνο ένα ματς εκεί. Είναι καλύτερη φέτος, πιο αθλητική».

Για το αν ο Τάισον Γουόρντ θα γυρίσει κοντά στις 10 Ιανουαρίου: «Ίσως να είναι λίγο νωρίτερα διαθέσιμος ο Γουόρντ. Έχει γρήγορη αποκατάσταση συνήθως και επιστρέφει πιο γρήγορα. Έκανε μια μαγνητική προ ημερών και θα κάνει ακόμη μία».

Για τον Μουστάφα Φαλ: «Πάει πολύ καλά η αποκατάστασή του. Τον είδα να κάνει σπριντ. Νομίζω πως θα γυρίσει μέσα στη χρονιά, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί του».