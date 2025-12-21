Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τον Κολοσσό Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία με τα ερυθρόλευκα.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθώς συμπλήρωσε 209 αγώνες στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», αριθμό που τον καθιστά τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση.

Αναλυτικά τα ματς που έχει φτάσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Στον αγώνα με τον Κολοσσό για τη 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έμεινε μόνος πρώτος στην σχετική λίστα. Κάτω από τον «Ξανθό» συναντάμε τους Φαίδωνα Ματθαίου (204 αγώνες), Ντούσαν Ίβκοβιτς (176) και Γιάννη Σφαιρόπουλο (136), με την κορυφή πλέον να ανήκει στον Μπαρτζώκα.

Το όνομα του πολυνίκη προπονητή στην ιστορία του συλλόγου έγινε συνώνυμο της σταθερότητας, της σκληρής δουλειάς και των τίτλων και ο αριθμός των 209 παιχνιδιών δεν είναι παρά ένα ακόμα ορόσημο για τον θρυλικό κόουτς που στις δύο θητείες του στο Λιμάνι έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τον αγαπημένο του Θρύλο.