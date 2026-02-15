Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η άγρια δολοφονία ηλικιωμένου άνδρα. Ο 84χρονος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (14/2), στην οικία του, στο κέντρο της πόλης, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις. Πρόκειται για έναν 16χρονο, έναν 13χρονο και έναν 21χρονο, όλοι τους κάτοικοι Αλεξανδρούπολης.

Τον ηλικιωμένο άνδρα εντόπισε νεκρό μέσα στο διαμέρισμά του στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο και κάλεσε την Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άγρια δολοφονία συνέβη την περασμένη Τετάρτη.

Πώς έγινε η στυγερή δολοφονία

Ο 84χρονος φέρεται να κατέληξε από τις περίπου 16 μαχαιριές που δέχθηκε σε θώρακα και κοιλιά και είναι πολύ πιθανό να άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στους δολοφόνους του, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του σπιτιού του ενώ η εικόνα που παρουσίαζε το εσωτερικό ήταν εκείνη των κατοικιών στις οποίες έχει γίνει έρευνα για τιμαλφή και χρήματα.

Το δελτίο τύπου της Αστυνομίας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τις απογευματινές ώρες χθες (15-2-2026) εντοπίσθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, νεκρός 84χρονος ημεδαπός εντός της οικίας του στην Αλεξανδρούπολη.

Από την προανάκριση και τις συντονισμένες ενέργειες και έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης καθώς και την εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι την 11-2-2026, τρεις ημεδαποί εισήλθαν στην οικία του 84χρονου, όπου με τη χρήση μαχαιριού τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Οι δράστες εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν.

Από το χώρο διαπιστώθηκε η αφαίρεση ενός κινητού τηλεφώνου, τα αίτια της πράξης των τριών συλληφθέντων ερευνώνται, ενώ στο πλαίσιο των σχετικών αναζητήσεων βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ενώ την προανάκριση διενεργεί η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.