Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η είδηση της άγριας δολοφονίας ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στην οικία του, στην οδό Βουλγαροκτόνου, στο κέντρο της πόλης.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος αναζητείται καθώς και το μαχαίρι του εγκλήματος.
Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγονται στοιχεία από τον χώρο του εγκλήματος και τη γύρω περιοχή, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας.
Γίνονται έρευνες και προσαγωγές για την εξιχνίαση.
Ερευνάται το ενδεχόμενο ληστείας και το παρελθόν του θύματος.
